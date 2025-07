Horoskopi i Dashurisë nga Branko – 23 deri më 30 Korrik 2025. Për çiftet dhe beqarët

Kjo javë e fundit e korrikut sjell energji të ndryshme për çdo shenjë, por dashuria mbetet në qendër të vëmendjes. Disa do kërkojnë qetësi dhe stabilitet, të tjerë do ndihen të shtyrë drejt aventurës apo ndjenjave të papritura.

Çiftet kanë mundësi të forcojnë lidhjet përmes komunikimit të ndershëm dhe kohës së kaluar bashkë, ndërsa beqarët janë të ftuar të ndjekin instinktin dhe të mos frikësohen nga emocione të reja.

Çdo shenjë ka diçka për të kuptuar, për të përjetuar apo për të mësuar në fushën e ndjenjave. A je gati të dëgjosh zemrën këtë javë?

Dashi

Këtë javë, zjarri që ndien brenda vetes mund të bëhet shkëndija që ndez pasionin në çift, ose që të çon drejt një takimi të veçantë nëse je beqar. Çiftet ndiejnë nevojën për të bërë diçka ndryshe bashkë – qoftë një udhëtim i vogël apo një mbrëmje e veçantë. Venusi të shtyn të flasësh hapur, por kujdes që të mos jesh shumë i nxituar: dashuria ka nevojë për dëgjim, jo vetëm për fjalë. Beqarët ndihen tërhequr nga persona misteriozë, ndoshta shumë ndryshe prej tyre, por pikërisht aty mund të fshihet një mësim i rëndësishëm mbi lejimin e vetes për t’u lëshuar. Në dashuri, ndonjëherë të fitosh do të thotë të dish të lësh pak pe.

Këshilla në dashuri: Mos prit që tjetri të të kuptojë menjëherë. Shprehi ndjenjat, edhe ato më të brishta.

Demi

Zemra jote ka nevojë për stabilitet, por këtë javë yjet të ftojnë të pranosh edhe pak të papritur. Çiftet përballen me një moment të rëndësishëm: ose lidhja forcohet përmes gjesteve të përditshme plot ngrohtësi, ose dalin në sipërfaqe çështje të vjetra të pazgjidhura. Beqarët, nga ana tjetër, dëshirojnë diçka të sinqertë, pa lojëra apo maska. Është koha e duhur për të njohur dikë që di të qëndrojë pranë në heshtje dhe qetësi. Ajo që do të bëjë diferencën është përputhja mendore. Tërheqja ekziston, por duhet kohë për t’u rrënjosur.

Këshilla në dashuri: Lëre nevojën për kontroll. Dashuria e vërtetë rritet më mirë kur nuk e detyron.

Binjakët

Këtë javë dashuria vishet me lehtësi dhe humor, ashtu si të pëlqen ty. Çiftet gjejnë sërish një ndërlidhje të bukur përmes bisedave stimuluese dhe momenteve të këndshme, ndoshta edhe në shoqërinë e miqve apo në natyrë. Nëse kohët e fundit ke pasur dyshime, tani është momenti për t’i sqaruar me buzëqeshje, jo me acarim. Beqarët janë mes njohjeve të reja dhe tërheqjeve të shpejta: vera sjell flirtime, por edhe intuita për atë që vërtet dëshiron. Një person i njohur mund të të duket më interesant se ç’e mendoje.

Këshilla në dashuri: Mos e nënvlerëso thellësinë që mund të lindë edhe nga një shikim. Lëre veten të befasohesh.

Gaforrja

Dielli ndodhet në sektorin tënd të sigurisë dhe të fton të ndërtosh, por dashuria ka nevojë edhe për hapësirë. Çiftet po kalojnë një fazë ku duhet të balancojnë dashurinë dhe lirinë. Nëse dëshiron më shumë afërsi, shprehe me ëmbëlsi, pa ndjerë faj. Beqarët ndiejnë një thirrje për dashuri romantike, por duhet së pari të lënë pas një emocion të vjetër, ndoshta një zhgënjim që nuk është kapërcyer ende. Marsi të bën më të vendosur dhe kjo të ndihmon të hedhësh hapin e parë, edhe nëse zemra është ende e turpshme.

Këshilla në dashuri: Mos ki frikë të tregosh dobësinë tënde. Autenticiteti yt është çelësi për të tërhequr dikë që të meriton vërtet.

Luani

Me Diellin që të ndriçon sërish, je protagonisti i padiskutueshëm i javës! Çiftet rifitojnë entuziazmin dhe dëshirën për të bërë gjëra të veçanta bashkë. Ka dëshirë për t’u dukur, për të dalë, për ta festuar dashurinë si një festë të vërtetë. Vetëm mos kërko gjithmonë të jesh në qendër: dashuria është duet, jo monolog. Beqarët do përfshihen nga njohje të reja, disa prej tyre shumë joshëse. Por zgjidh me zemër, jo vetëm me sy. Takimet në ambiente krijuese apo kulturore mund të jenë shumë premtuese.

Këshilla në dashuri: Mbaj mend se joshja nuk është urdhërim: fitorja e vërtetë është të bësh tjetrin të ndihet i veçantë, jo i vogël.

Virgjëresha

Një javë me konfirmime të ëmbla dhe zbulime të vogla por të vlefshme në dashuri. Çiftet përjetojnë një ndërlidhje delikate, të ndërtuar mbi vëmendje të heshtura dhe gjeste të thjeshta por domethënëse. Nëse ditët e fundit ke pasur tensione, tani bisedat janë më të qeta dhe mund të filloni të planifikoni sërish. Beqarët po vëzhgojnë shumë dhe flasin pak – dhe kjo është mirë. Po kërkon diçka që shkon përtej dukjes dhe mund ta gjesh tek një person që në fillim të është dukur i largët. Besoji instinktit – këtë javë të udhëzon më mirë se zakonisht.

Këshilla në dashuri: Mos ki frikë të thuash çfarë dëshiron, edhe nëse të duket shumë. Në dashuri, guximi shpërblehet.

Peshorja

Ajri është i lehtë dhe ti fillon të shkëlqesh sërish, biri i Venusit. Çiftet gjejnë një harmoni të re falë një ndjesie të rikthyer qetësie dhe loje. Një projekt i përbashkët – si një pushim apo një vendim i rëndësishëm – mund ta forcojë lidhjen. Por nëse diçka të shqetëson, mos bëj sikur nuk ekziston: kjo javë është e shkëlqyer për të folur hapur, por me edukatë. Beqarët ndihen tërhequr nga persona elegantë, tërheqës, dhe ndjenja mund të ndizet papritur, ndoshta gjatë një ngjarjeje shoqërore. Kujdes ndaj iluzioneve: dashuria ka nevojë për kohë për t’u treguar.

Këshilla në dashuri: Ji i sinqertë, edhe kur momenti është i brishtë. E vërteta e thënë me butësi është arma jote më e fortë.

Akrepi

Zemra rreh fort. Çiftet po kalojnë një periudhë intensive, ku ndjenjat shfaqen pa filtra. Disa do të bëjnë deklarata dashurie, të tjerë do përballen me tensione, por gjithmonë me qëllimin për të shkuar në thelb të çështjeve. Ti di si ta kthesh një krizë në rilindje. Beqarët ndiejnë një dëshirë të fuqishme, dhe jo domosdoshmërisht vetëm fizike: një takim mund të të prekë thellë dhe të zgjojë ndjenja të vjetra. Mos u tremb nga kjo.

Këshilla në dashuri: Mos u mbro shumë. Intensiteti që kërkon vjen vetëm kur lëshon mbrojtjen.

Shigjetari

Dashuria të thërret drejt aventurës, dhe ti përgjigjesh plot energji. Çiftet po përjetojnë një periudhë të bukur bashkëpunimi, sidomos nëse arrijnë të dalin nga rutina dhe të bëjnë diçka ndryshe. Një udhëtim i shkurtër, një ditë ndryshe, mund të ndezë sërish zemrat e lodhura. Beqarët kanë shumë mundësi në horizont, por duhet të jenë të kujdesshëm për të mos humbur kohë me ata që nuk i vlerësojnë vërtet. Një takim me dikë nga larg, ndoshta nga një kulturë tjetër, mund të lërë gjurmë.

Këshilla në dashuri: Ndiq instinktin, por dëgjo edhe zemrën e tjetrit. Dashuria nuk është vetëm liri – është edhe përkushtim.

Bricjapi

Ke nevojë për siguri, por këtë javë duhet të dëgjosh më shumë zemrën se mendjen. Çiftet po kalojnë një fazë reflektimi: flitet për të ardhmen, por edhe për gjërat që nuk funksionojnë më. Mund të jetë momenti i duhur për të ripërtërirë një marrëveshje dashurie – vetëm nëse je i sinqertë me veten. Beqarët duhet të lirohen nga frika për t’u treguar të ndjeshëm. Një takim i rëndësishëm mund të vijë përmes punës ose nga një mik i besueshëm.

Këshilla në dashuri: Bëj një hap drejt tjetrit pa u përpjekur të kontrollosh gjithçka. Dashuria rritet ku ka besim.

Ujori

Një javë e lirë, krijuese dhe plot me stimuj të rinj – por edhe me disa pasiguri emocionale. Çiftet duhet të punojnë për komunikimin: nuk mjafton të jesh i pranishëm, duhet të bëhesh i kuptueshëm. Një tension i vogël mund të sjellë një sqarim të madh. Beqarët ndiejnë dëshirën për të provuar diçka ndryshe, jashtë normave të zakonshme. Një takim spontan, jashtë orareve të zakonshme, mund të ndryshojë gjithë atmosferën e javës.

Këshilla në dashuri: Lëre zemrën të ndjekë rrugë që nuk i kishe menduar. Surpriza është energjia jote më e mirë.

Peshqit

Një javë ëndrrash me sy hapur, por edhe përballjesh me realitetin që të troket në derë. Çiftet rigjejnë ëmbëlsinë, por duhet të shmangin idealizimin e tepruar. Nëse ka një problem, përballu me të me delikatesë – jo me heshtje. Beqarët janë në një fazë shumë të mirë për takime të reja dhe të thella, por duhet të kenë kujdes të mos ngatërrojnë dëshirën me dashurinë. Tërheqja jote është në rritje dhe mund të të afrohen disa persona – dëgjo ata që të shikojnë me shpirt, jo vetëm me sy.

Këshilla në dashuri: Dashuria e vërtetë nuk të kërkon të ndryshosh, por të jesh edhe më shumë vetvetja. Mos e harro kurrë këtë. /noa.al