Horoskopi i Dashurisë nga Paolo Fox për çiftet dhe beqarët, 23 deri 30 korrik 2025

Të dashur vëzhgues të yjeve, ja horoskopi i dashurisë i Paolo Fox për këtë javë, 23-30 korrik 2025, për çifte dhe beqarë.

♈ Dashi

Kjo javë sjell një periudhë më të qartë në dashuri, sidomos për ata që kanë kaluar tensione. Çiftet po rimarrin qetësinë falë mirëkuptimit më të madh. Komunikimi është çelësi për të kapërcyer çdo keqkuptim. Beqarët ndihen të ngacmuar nga një dëshirë e re për t’u hapur dhe për të provuar ndjesi të reja. Një takim interesant mund të ndodhë, por duhet kujdes me fjalët dhe reagimet impulsive.

Këshillë dashurie: Trego ndjeshmëri, sepse intimiteti lind kur lejon të tjerët të të njohin vërtet.

—

♉ Demi

Në dashuri rikthehet qetësia pas një periudhe me tension. Çiftet më në fund gjejnë mënyrën për të komunikuar dhe për të shprehur atë që kanë ndjerë. Nëse je lënduar, është koha të flasësh me sinqeritet dhe pa presion. Beqarët tërhiqen nga njerëz të veçantë dhe jashtë rregullave të zakonshme. Një lidhje e re mund të nisë në mënyrë të papritur.

Këshillë dashurie: Gjestet e vogla dhe të përditshme krijojnë lidhje të forta – mos i nënvlerëso.

—

♊ Binjakët

Këtë javë, dashuria bëhet më e gjallë dhe plot komunikim. Çiftet shijojnë çaste të lehta, me shumë të qeshura dhe plane për të ardhmen. Është moment i mirë për të sqaruar çdo paqartësi pa dramatizuar. Beqarët janë të rrethuar nga energji pozitive – takimet vijnë në mënyrë të papritur dhe krijojnë ndjenja të këndshme.

Këshillë dashurie: Mos nxitoni për përfundime – shijoni rrugën dhe çastet që sjell jeta.

—

♋ Gaforrja

Zemra jote është plot ndjeshmëri këtë javë dhe kërkon siguri, por edhe liri emocionale. Çiftet afrohen më shumë me njëri-tjetrin, por duhet të lënë hapësirë për frymëmarrje. Mos u mbyll brenda marrëdhënies. Beqarët ndihen gati për të ndarë ndjenja, por duhet të kenë durim – lidhjet e forta ndërtohen ngadalë.

Këshillë dashurie: Nëse dikush nuk të jep respekt, mos e lejo të qëndrojë – dashuria nuk lëndon.

—

♌ Luani

Energjia jote rrezaton dhe dashuria ndizet me pasion. Çiftet përjetojnë një rilindje emocionale dhe marrin vendime të rëndësishme për të ardhmen. Nëse ka pasur grindje, pas tyre ka qëndruar nevoja për afeksion. Beqarët janë shumë tërheqës dhe mund të krijojnë lidhje të forta – nëse lejojnë edhe tjetrin të shprehet.

Këshillë dashurie: Lëre krenarinë mënjanë – dashuria kërkon sinqeritet dhe dëgjim.

—

♍ Virgjëresha

Kjo javë të shtyn të kërkosh ndershmëri dhe qetësi në marrëdhënie. Çiftet përpiqen të vendosin rregull në ndjenja, dhe nëse ka dashuri të vërtetë, gjithçka mund të rindërtohet. Beqarët fillojnë të ndihen më të sigurt për të hyrë në një lidhje. Një takim i papritur mund të ndezë një ndjenjë të veçantë.

Këshillë dashurie: Lëri pritshmëritë për përsosmëri – dashuria vjen nga pranimi, jo nga kontrolli.

—

♎ Peshorja

Këtë javë do të ndjesh më shumë harmoni në dashuri. Çiftet krijojnë afërsi përmes gjesteve të vogla dhe fjalëve të ndjera. Është një kohë e mirë për të sqaruar çdo tension që ka mbetur pezull. Beqarët janë plot hijeshi dhe magnetizëm, por duhet të kërkojnë diçka me kuptim të vërtetë, jo vetëm të përkohshme.

Këshillë dashurie: Mos pranoni një lidhje që nuk ju plotëson – meritoni të ndiheni të plotë.

—

♏ Akrepi

Kjo javë është intensive dhe me shumë ngarkesë emocionale. Çiftet përballen me momente të thella, të mbushura me ndjenja të forta. Është koha të lini pas mëritë dhe të riktheni dëshirën. Beqarët janë tërheqës, por edhe të kujdesshëm – një takim mund të ndryshojë gjithçka në mënyrë të papritur.

Këshillë dashurie: Forca jote qëndron te aftësia për të besuar, jo për të kontrolluar.

—

♐ Shigjetari

Dashuria këtë javë të fton drejt një udhëtimi të ri emocional. Çiftet ndiejnë dëshirën për aventura të përbashkëta, edhe brenda rutinës së përditshme. Nëse ndihesh i kufizuar, fol hapur me partnerin. Beqarët janë në kërkim të diçkaje të veçantë – një takim i rastësishëm mund të sjellë shumë.

Këshillë dashurie: Shih rreth vetes – ndoshta dashuria që kërkon është më afër nga sa mendon.

—

♑ Bricjapi

Këtë javë do të ndjesh nevojën për të larguar vëmendjen nga puna dhe për t’iu përkushtuar më shumë ndjenjave. Çiftet kanë nevojë për më shumë ngrohtësi dhe për komunikim të hapur. Mos lër asgjë pezull. Beqarët janë të rezervuar, por dëshira për një lidhje të re është aty – vetëm se duhet të hapen më shumë emocionalisht.

Këshillë dashurie: Dashuria ndërtohet çdo ditë – fillon nga një përqafim, jo nga muret e ngritura.

—

♒ Ujori

Zemra jote është plot ide dhe dëshira këtë javë. Çiftet mund të përballen me mosmarrëveshje të vogla, por me durim mund të zgjidhen. Mos u tërhiq – fol dhe dëgjo. Beqarët kërkojnë diçka ndryshe, dhe mund të tërhiqen nga dikush shumë jashtë zakonshmërisë.

Këshillë dashurie: Lejo dikë të të njohë si je – pa maska, pa filtra.

—

♓ Peshqit

Këtë javë dashuria vjen në formën e çasteve të ëmbla dhe intime. Çiftet ndajnë emocione përmes gjesteve të thjeshta dhe të ndjera. Nëse ka pasur pasiguri, tani mund të qetësohen. Beqarët ndihen gati për të ndarë botën e tyre të brendshme me dikë të veçantë.

Këshillë dashurie: Ëndrrat janë të bukura, por dashuria e vërtetë ka nevojë për guxim dhe përkushtim. /noa.al