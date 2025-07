Ngjarjet e fundit, RENEA operacion gjatë natës në Sarandë

Saranda ka pësuar një rritje të dukshme të aktiviteteve kriminale gjatë muajit të fundit, ku përplasjet mes grupeve kriminale dhe ngjarjet e dhunshme kanë shkaktuar dëme serioze, si plagosje të personave dhe shpërthime me eksploziv. Këto aktivitete, të cilat shpesh kanë pasur motivet e tyre ekonomike, por ndodhin edhe për arsye të dobëta, kanë bërë që qyteti të përballet me një valë të shtuar tensioni dhe dhune.

Mëngjesin e sotëm, rreth orës 03:30, në qytet mbërritën forcat speciale RENEA, të cilat filluan një operacion kontrolli për kapjen e personave të kërkuar, të përfshirë në ngjarjet e fundit kriminale. Ky aksion ka përfshirë gjithashtu FNSH dhe forcat "Shqiponja", ndërkohë që rezultati i këtij operacioni ende nuk është bërë i ditur. Ky është operacioni i dytë i zhvilluar brenda pak ditësh, pas atij të dielën e kaluar, ku kontrolle të ngjashme u zhvilluan nga forcat e policisë të Tiranës dhe Vlorës, por pa ndonjë rezultat të dukshëm.

Një ndër ngjarjet më të rënda të fundjavës ka qenë shpërthimi i eksplozivit, që shkatërroi automjetin e 31-vjeçarit Klaus Jaçaj. Jaçaj është një person me precedentë të rëndë penalë dhe aktualisht në kërkim për "përkrahje të autorit të krimit", lidhur me një ngjarje të ndodhur në Sarandë më 17 korrik, ku dy të rinj nga Kamza u plagosën me armë.

Kronika e Ngjarjeve të Kriminalitetit në Sarandë – Korrik 2025 7 korrik – Plagoset me armë 44-vjeçari Saimir Haxhiu në fshatin Markat, Sarandë. Ngjarja ende e pazbardhur. 8 korrik – Kosovar Shkëlqim Murati, 31 vjeç, kapet me armë pa leje në automjetin e tij “Range Rover” në Ksamil. 11 korrik – Pas ndalimit të një automjeti në rrugën “Butrinti”, dy persona ikin, ndërsa njëri hidhet në det. Policia arrin të kapë tre persona, përfshirë Endrit Doku, Imer Gega dhe Ervis Cukali. Gega mbante një armë zjarri dhe Cukali është në kërkim për një vrasje të planifikuar në Fier. 11 korrik – Një sherr në lagjen nr. 3, me D. R, 39 vjeç nga Gjashta, shpallet në kërkim për konflikt me 3 shtetas të Patosit dhe Tepelenës. 16 korrik – Klodian Basholli, 31 vjeç, plagoset me thikë nga Elvis Ndoji në rrugën “Mitat Hoxha”, të dy me precedentë penalë. 17 korrik – Dy grupe përplasen me armë në mes të ditës në lagjen nr. 4. Dy persona nga Kamza plagosen, ndërsa katër të tjerë nga grupi i dytë, përfshirë Klaus Jaçaj, janë me precedentë penalë. Njëri nga të plagosurit kishte armë. 19 korrik – Dhunohet biznesmeni Albert Pashaj në Ksamil, për shkak të një konflikti mbi administrimin e një plazhi. Dy autorë arrestohen, përfshirë biznesmenin Agim Taraj. 19 korrik – Dhunohet 25-vjeçari I. D në rrugën “Onhezmi”. Dy autorë, E. N dhe I. N, arrestohen dhe procedohen në gjendje të lirë. 20 korrik – Të shtëna me armë në lagjen nr. 4, në rrugën “Mitat Hoxha”. Ish-efektivi i policisë Adil Veli plagoset, ndërsa autori shpallet në kërkim. 21 korrik – Automjeti i Klaus Jaçaj shkatërrohet nga një shpërthim eksplozivi. Dyshohet se kjo është një hakmarrje për ngjarjen e 17 korrikut, ku u plagosën dy persona nga Kamza.

Me një gamë kaq të gjerë ngjarjesh kriminale, autoritetet janë të detyruara të ndërmarrin masa të ashpra për të rikthyer rendin dhe sigurinë në qytet, ndërkohë që përpjekjet për kapjen e autorëve vazhdojnë të jenë prioritet i forcave të rendit.