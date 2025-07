Calhanoglu në Stamboll: sot takimi me Fenerbahçen

ITALI – Hakan Calhanoglu u rikthye në Stamboll të dielën në mbrëmje dhe pritet në Milano brenda 48 orëve të ardhshme, për të filluar para-fushatën me Interin, e planifikuar për të mërkurën, më 23 korrik.

Mesfushori i zikaltërve, në qendër të thashethemeve të vazhdueshme për transferim, do të takohet me presidentin e Fenerbahçes në stadium, të martën në orën 12:00, së bashku me agjentin e tij Gordon Stipic-Wipfler, i cili zbarkoi në qytetin turk për të kuptuar lëvizjet e ardhshme të ekipit të trajnuar nga José Mourinho.

Siç konfirmoi sot presidenti Beppe Marotta, ende nuk ka mbërritur asnjë ofertë konkrete në Viale della Liberazione dhe asgjë nuk ka ndryshuar ndjeshëm që nga një javë më parë. Ngjashëm, asnjë kërkesë për transferim nuk është bërë për Calhanoglu, pavarësisht dëshirës së tij të dukshme për t’u kthyer në vendin e tij të lindjes.

Që kjo të ndodhë në orët e ardhshme nuk mund të përjashtohet, edhe nëse shifrat që qarkullojnë (një ofertë prej 20 milionë eurosh) janë larg vlerësimit të zikaltërve.

Realiteti është se Interi po e pret atë, dhe Chivu po mbështetet tek ai: më 23, ai pritet në setin para-kamp për ata që u larguan herët nga Kupa e Botës për Klube (përfshirë Pavard, Bisseck, Zielinski, dhe madje edhe Bonny, i cili është jashtë fushave që nga fundi i sezonit me Parmën). Të gjitha thashethemet e tjera hidhen poshtë si "spekulime".