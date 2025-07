Rama zhvillon sot takim me deputetët e qarkut të Tiranës dhe drejtorët e bashkisë

TIRANË- Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë pasditen e sotme një takim me deputetët e zgjedhur në qarkun e Tiranës dhe drejtuesit e bashkisë së kryeqytetit. Sipas raportimeve, takimi pritet të nisë në orën 18:30 dhe do të mbahet në një nga hotelet në Tiranë.

Rama ka zhvilluar disa takime të kësaj natyre, ndërsa iu ka kërkuar deputetëve që të takohen me qytetarët dhe të evidentojnë problemet që ata kanë dhe të organizojnë një plan pune për zgjidhjen e tyre.

Gjatë kësaj kohe deputetët kanë zbritur në terren për t’u njohur me problematikat e qytetarëve dhe pritet t’i raportojnë ato në takimet e organizuara nga Rama.