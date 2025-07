Sot nis java më e nxehtë e vitit edhe në SHBA

BOTË- I nxehti do të bëhet shqetësimi ynë më i madh për motin duke filluar nga dita e sotme. Presioni i lartë i nivelit të sipërm do të parandalojë çdo mundësi të konsiderueshme për shi dhe çdo shqetësim për mot të keq.

Kushtet kryesisht me diell lejuan që temperaturat të rriteshin deri në mesin e 90 gradë, me vlera të indeksit të nxehtësisë mbi 105 në shumë zona. Kjo është arsyeja pse pjesa më e madhe e Misisipit Qendror u vu nën një paralajmërim për nxehtësi. Ky trend pritet të vazhdojë gjatë disa ditëve të ardhshme.

Dielli i bollshëm, së bashku me lagështinë e lartë dhe mundësitë minimale për shi, do të lejojnë që temperaturat maksimale të pasdites t’i afrohen treshifroreve, me vlerat e indeksit të nxehtësisë që ndoshta do të kalojnë 110. Një rritje e reshjeve të shiut dhe stuhive drejt fundit të javës së ardhshme do t’i kthejë temperaturat në nivele më mesatare.

Në tropikë, gjërat janë mjaft të qeta. Ka një valë tropikale në Atlantikun e Mesëm me një shans shumë të ulët për zhvillim.

Shqetësime për mot të keq? E vetmja mundësi reale për të parë stuhi do të jetë këtë fundjavë, të shtunën, por moti i keq duket shumë i pamundur.

Shqetësime tropikale? Parashikimi më i fundit nga Qendra Kombëtare e Uraganeve tregon se nuk pritet zhvillim tropikal gjatë javës së ardhshme. Modelet me rreze të gjatë vazhdojnë të tregojnë se mund të qëndrojmë të qetë për pjesën tjetër të muajit korrik.

Shqetësime për nxehtësinë? Shqetësimi ynë më i madh gjatë dhjetë ditëve të ardhshme do të jetë një periudhë e zgjatur me mot shumë të nxehtë. Maksimumet ditore këtë javë kanë të ngjarë të rriten në 90 gradë Celsius deri në afërsisht 100 gradë. Indeksi i nxehtësisë ka të ngjarë të ngjitet mbi 105 gradë. Kini kujdes nëse duhet të ekspozoheni ndaj nxehtësisë për një periudhë të zgjatur kohore.