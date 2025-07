Horoskopi ditor i Paolo Fox – E Hënë, 21 Korrik 2025

Parashikimet astrologjike për dashurinë, punën, shëndetin dhe fatin për çdo shenjë

♈ Dashi

Marrëdhëniet në dashuri dhe miqësitë janë në qendër të vëmendjes sot, duke tejkaluar çdo aspekt tjetër të jetës. Është një periudhë ku kontakti njerëzor dhe mbështetja emocionale janë thelbësore. Do të ishte mirë të lejoje veten të shkëputeshe pak nga ritmi i ngarkuar që të ka shoqëruar, edhe pse vetëm pjesërisht. Kjo sepse Jupiteri ka sjellë disbalanca në punë: ke hasur në pengesa, ndoshta në mbyllje të papritura apo situata që kanë kërkuar riorganizim. Prandaj, është thelbësore të rrethohesh me njerëz të besueshëm dhe pozitivë. Dita është premtuese si për çështje financiare apo projekte personale, ashtu edhe në ndjenjat: mund të ketë propozime të reja ose një rilindje emocionale në lidhjen aktuale. Merr kohë për të dëgjuar ata që ke afër dhe mos nënvlerëso ndihmën që mund të të vijë. Qartëso ndjenjat dhe rishiko prioritetet.

—

♉ Demi

Kjo javë nis me një ndjesi hutimi: të ndjek një fazë pasigurie dhe dyshime që po shtohen në fund të korrikut. Një kulm tensioni pritet mes të enjtes dhe të premtes, ndaj përgatitu për ta përballuar me kthjelltësi. Fokusi duhet të jetë tek financat: nëse ke një aktivitet privat ose ke menaxhuar pakujdesshëm të ardhurat, mund të të duhet të korrigjosh disa gabime. Është e vështirë të ruash ekuilibrin, sidomos nëse nuk je në një mendje me familjen apo të afërmit për vendimet që duhen marrë – qoftë për investime apo nisma të reja. Kjo ditë kërkon kujdes në marrëdhëniet ndërpersonale; shmang konfliktet dhe dëgjo edhe këndvështrimin e të tjerëve, pa u dominuar nga dëshira për të imponuar mendimin tënd.

—

♊ Binjakët

Hëna ndodhet në shenjën tënde, duke të dhënë energji dhe gjallëri, që reflektohen si në humorin, ashtu edhe në veprimet e tua. Edhe Venusi është në favorin tënd dhe sjell me vete një dozë magjepsjeje që të bën tërheqës dhe i admiruar nga të tjerët. Të jesh në qendër të vëmendjes nuk të shqetëson – përkundrazi, të frymëzon. Edhe pse kjo pjesë e korrikut sjell njëfarë lodhjeje dhe ndjesie mbingarkese nga angazhimet e shumta, ti nuk rri dot pa veprim. Edhe në momentet më të lodhshme, je i/e gatshëm/me të hedhesh në aventura të reja apo të planifikosh projekte për të ardhmen. Fundi i muajit sjell lajme të mira dhe nisma të reja që, pavarësisht lodhjes, do të të japin vrull. Shfrytëzo këtë ditë për t’u organizuar më mirë dhe për t’u fokusuar te gjërat që të ngjallin pasion.

—

♋ Gaforrja

Bota e ndjenjave është një territor i ndërlikuar për ty tani. Nëse në maj kalove një krizë, ka mundësi që në qershor gjërat u përmirësuan, por tani në mes të korrikut ndjen nevojën për të kuptuar më qartë drejtimin që po merr historia jote e dashurisë. Me Jupiterin në favor, nuk është vetë ndjenja që vihet në pikëpyetje, por mënyra se si e menaxhon në përditshmëri. Për ata që janë pranë martesës, bashkëjetesës apo një ngjarjeje të rëndësishme deri në fund të verës, mund të lindin dyshime të vogla apo pasiguri organizative – kalimtare, por të ndjeshme. Sidoqoftë, qielli është premtues për ata që janë përpjekur me seriozitet në të kaluarën. Sot përpiqu të kujdesesh për ndjenjat e tua dhe mos lër asgjë në dorë të rastësisë.

—

♌ Luani

Po afrohet një moment kulmor, veçanërisht mes të enjtes dhe të premtes, ku një konfigurim planetar i rëndësishëm do të të lejojë të tregosh sa vlen. Në dashuri dhe në punë, ndihesh i mbështetur dhe ke hapësirën që të duhet për t’u shprehur dhe për të afirmuar veten. Ky është fillimi i një periudhe pozitive që do të zgjasë edhe në vitin e ardhshëm. Besimi në vetvete dhe guximi të shtyjnë të përballesh me çdo sfidë. Nëse je zhgënjyer në dashuri, mos u tërhiq: fati është në anën tënde dhe gushti me Venusin në shenjë premton ndjesi të reja dhe të bukura. Në punë, mos ki frikë të shprehësh idetë apo të ndërmarrësh hapa të guximshëm: yjet favorizojnë ata që marrin iniciativë.

—

♍ Virgjëresha

Yjet sot shpërblejnë durimin, por fatkeqësisht është pikërisht kjo që të mungon sot. Hëna në pozicion të pafavorshëm dhe një Venus nervoz sjellin tension, madje edhe çiftet më të bashkuara ndihen më larg njëri-tjetrit, për shkak të detyrimeve apo stresit. Për beqarët, dëshira për të nisur një histori të re është e ulët – ndoshta ke nevojë të fokusohesh te vetja. Gjithsesi, qielli hap mundësi të reja që do të zhvillohen më shumë në vjeshtë. Sot këshillohet të mos e teprosh, të shmangësh lodhjen dhe të rezervosh pak kohë për pushim: gjërat më të mira po vijnë dhe do të të duhet energji për t’i përballuar.

—

♎ Peshorja

Dashuria është tema kryesore e ditës, por edhe miqësitë kanë një rol shumë të rëndësishëm. Ti jep më të mirën kur punon në grup dhe ndan ide me të tjerët. Kjo vlen si në marrëdhëniet sentimentale, ashtu edhe në bashkëpunimet profesionale apo shoqërore. Megjithatë, e kaluara të ka lënë ndoshta një shije të hidhur për shkak të bashkëpunëtorëve të pabesë apo zhgënjimeve. Me Jupiterin në kënd të pafavorshëm, është koha për të filtruar më mirë rrethin tënd: përzgjidh me kujdes ata që meriton t’u besosh dhe fokuso energjinë vetëm tek ata që vlejnë. Dashuria ofron kënaqësi të bukura, por puna kërkon një rishikim të thellë. Mos e shpërdoro energjinë, sepse lodhja ka filluar të ndikojë: trupi ka nevojë për kujdes.

—

♏ Akrepi

Sot nuk je në gjendje të jesh shumë i duruar. Akrepët që po mendojnë të bëjnë një hap të madh, këshillohen të jenë të kujdesshëm: çështjet ekonomike dhe profesionale janë të paqëndrueshme për shkak të një Merkuri në pozicion të pafavorshëm. Mund të ndjesh pasiguri në marrëdhënie apo në financa. Nëse ke pasur vështirësi ekonomike apo negociata të ndërlikuara, tani ndihesh si i detyruar të ngadalësosh ritmin. Nëse je drejtues i një biznesi apo kompanie, do të të duhet të marrësh vendime të rëndësishme, pa u ndikuar nga ankthi. Mund të zbusësh çdo situatë të vështirë me zgjuarsi dhe maturi. Dashuria do të jetë më premtuese në gusht; për momentin, është më mirë të presësh dhe të vëzhgosh si do zhvillohen ngjarjet. Mos u nxit dhe ruaj qetësinë edhe nëse presioni rritet.

—

♐ Shigjetari

Dita nis me Hënën përballë dhe kjo të përball me realitetin: perfeksioni nuk ekziston, veçanërisht tani që edhe Venusi është kundër. Kush kërkon marrëdhënie ideale ose dëshiron gjithçka të shkojë për mrekulli në dashuri, do të zhgënjehet. Nëse je në një lidhje por ndjen mungesë pasioni apo progresi, do të ndjesh një dozë pakënaqësie. Por ndryshe është në fushën profesionale: yjet të inkurajojnë të largosh çfarë nuk funksionon më dhe të pranosh mundësi të reja që vijnë pas një kapitulli të mbyllur. Raste të reja po afrohen, por mos harro të ruash balancën mes jetës private dhe asaj profesionale.

—

♑ Bricjapi

Ka mundësi që të kesh kaluar një periudhë me pasiguri dhe lodhje, sidomos në dashuri: ndoshta një shqetësim i vogël ka ndikuar tek humori yt, por tani ke dëshirën të rikuperosh një marrëdhënie apo të rigjesh komunikimin. Marrëdhëniet në distancë janë më të lodhshmet. Bisedat dhe takimet që do të bësh këto ditë do të ndikojnë shumë, jo vetëm në jetën tënde por edhe në mënyrën si mendon. Ndryshime të mëdha po afrohen, sidomos në punë dhe në marrëdhëniet me të tjerët: disa prej tyre nuk kanë më fuqinë e mëparshme, dhe ndonëse je përpjekur shumë për të ndërtuar diçka solide, ndonjëherë ndihesh sikur gjithmonë dikush të pengon. Kjo situatë të rëndon dhe të bën më i ndjeshëm se zakonisht.

—

♒ Ujori

Venusi dhe Hëna janë në harmoni dhe kjo e bën ditën dinamike dhe të pasur në ndjenja. Ndjen një dëshirë të madhe për dashuri, për të lëshuar emocionet dhe për të përjetuar pasionin, ndoshta edhe për të thyer disa rregulla. Kjo dëshirë për t’u shprehur prek edhe sferën profesionale: je plot ide, vizion dhe dëshirë për ndryshim. Megjithatë, vëmendje ndaj çështjeve financiare: nëse ke në plan të blesh ose të shesësh diçka të rëndësishme, mund të ketë vonesa apo komplikime. Lejo vetes kohë për të lexuar çdo detaj, edhe atë më të voglin, për të shmangur surprizat e pakëndshme. Mos harro të jesh i kujdesshëm.

—

♓ Peshqit

Venusi nuk është ende në një pozicion shumë ndihmues, por gushti premton më shumë. Dy skenarë janë të mundshëm: nëse je beqar dhe ke njohur dikë që të pëlqen, ke kohë për ta njohur më mirë dhe për ta lënë lidhjen të zhvillohet natyrshëm. Mund të jetë një miqësi që shndërrohet në ndjenjë të thellë. Ndryshe është për çiftet me probleme: do të duhet të vendosësh nëse do të ndalosh gjithçka ose do të vazhdosh, të paktën deri në fund të muajit. Ajo që sot duket e paqartë, do të marrë formë në gusht, kur yjet do të jenë në favorin tënd. Sot pritet pak turbullirë dhe lodhje, sidomos në mbrëmje: kujdesu për veten dhe mos e detyro veten të zgjidhësh gjithçka menjëherë – lejo që gjërat të rrjedhin natyrshëm. /noa.al