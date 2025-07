Rama: Synojmë që 70% e trotuarit të jetë i lirë për qyetarët

TIRANË- Kryeministri Edi Rama, gjatë rubrikës Sy m’Sy, u shpreh se janë bërë studimet dhe po përgatitet një proces për të nisur monitorimin teknologjik të territorit. Rama thotë se ky monitorim do shtrihet në gjithë vendin dhe survejimi do të bëhet përmes dronëve.

Sipas tij ky monitorim përmes teknoligjisë do të na çoje në një nivel tjetër e do të na bëjë më të sigurt. Rama gjithashtu u shpreh se synojnë që 70% e trotuarit të jetë i lirë për qyetarët të lëvizin dhe 30% për tavolinat. Ai theksoi se jemi një vend mesdhetar dhe është normale që shërbimet të ofrohen edhe jashtë, ppor është e shëmtuar që këto shërbime të kthehen në zaptime

Edi Rama: Ka nevojë për një organizëm të mëtejshëm, nuk është më çështje inspektorësh dhe inspektimesh por vendosjes së kontrollit nëpërmjet teknologjisë. Jemi më afër edhe në këtë aspekt. Kemi nisur me monitorimin e rrugëve, kemi pjesë të këtij plani dhe monitorimin e shkollave, por ndërkohë jemi në proces për monitorimin e strukturuar të territorit kur përmes dronëve do të ndjekim gjithçka që ndodh në territor. Puna e inspektorëve dhe syve në terren të ballafaqohet me vëzhgimin e teknologjisë.

Kjo do të na çoje në një nivel tjetër e do të na bëjë më të sigurt në mos kthimin pas të asnjë progresi në këtë drejtim. Ky nuk është një proces që nuk merr parasysh se duhet të krijohet bashkëjetesë në harmoni mes interesit të qytetarëve, atyre që kanë nevojë për hapësirat e tyre për të lëvizur lirisht dhe atyre që ofrojnë shërbime dhe bëjnë një biznes të vogël në këto hapësira. Synojmë që 70% e trotuarit të jetë i lirë për qyetarët të lëvizin dhe 30% për tavolinat. Jemi një vend mesdhetar dhe është normale që shërbimet të ofrohen edhe jashtë. Por është e shëmtuar që këto shërbime të kthehen në zaptime.