‘OK Grandma’– Shërbimi i pazakontë që të jep me qira një gjyshe!?

TOKIO – Në një nga vendet me kulturën më të zhvilluar të shërbimeve, Japonia vijon të befasojë me ide të reja dhe të pazakonta. Kompania “Client Services”, e njohur për ofertën e saj të gjerë të ndihmave praktike, ka fituar vëmendje të madhe me një prej shërbimeve më të kërkuara: “OK Grandma” – një shërbim që i lejon njerëzit të marrin me qira një gjyshe.

Me një tarifë bazë prej rreth 23 dollarësh në orë (3.300 jenë), klientët mund të angazhojnë një grua të moshës mes 60 dhe 94 vjeç, e cila mund të ofrojë gatim tradicional, shoqëri, ndihmë në shtëpi apo këshilla të mençura nga përvoja jetësore.

Lançuar në vitin 2012, “OK Grandma” ka aktualisht mbi 100 gjyshe aktive. Secila prej tyre ka aftësi dhe pasione të ndryshme – nga kujdesi për fëmijët dhe punët e shtëpisë, deri tek bisedat e ngrohta që ndihmojnë në vetminë dhe stresin e përditshëm.

Japonezët e kanë pranuar me entuziazëm këtë formë të re mbështetjeje sociale, ndërsa “Client Services” ofron edhe shërbime të tjera unike si dërgimi i një personi për të kërkuar falje në emrin tuaj apo për të dhënë dorëheqjen në vendin tuaj.

Në një shoqëri ku ritmet e jetës dhe vetmia janë në rritje, “OK Grandma” po bëhet simbol i ngrohtësisë njerëzore që, ndonëse e thjeshtë, është gjithnjë e më e vështirë për t’u gjetur.