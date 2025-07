Goditet me tytën e pistoletës në kokë burri në Sarandë. Arma shkrep edhe plumbin

Sot, rreth orës 19:10, në lagjen nr. 4 të qytetit të Sarandës, gjatë një konflikti, është dhunuar fizikisht shtetasi A. V., 56 vjeç, i cili dyshohet se është goditur me një send të fortë, me gjasë me tytën e një pistolete. Ai ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve.

Sipas të dhënave paraprake nga vendngjarja, gjatë momentit të goditjes, arma dyshohet të jetë shkrepur në mënyrë të pavullnetshme në ajër, pa shkaktuar dëmtime të tjera. Si provë materiale, Policia ka sekuestruar një gëzhojë arme zjarri në vendin e ngjarjes.

Grupi hetimor po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave, identifikimin dhe kapjen e autorit të dyshuar, si dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes.

