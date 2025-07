“Princi i Fjetur” i Arabisë Saudite ndërron jetë në moshën 36-vjeçare, pas 20 vitesh në koma

Princi saudit, Alwaleed bin Khaled bin Talal Al-Saud, i njohur në mbarë botën si “Princi i Fjetur”, ka ndërruar jetë në moshën 36-vjeçare, pas gati dy dekadash në gjendje kome. Lajmi u bë i ditur të shtunën, më 19 korrik, nga babai i tij, Princi Khaled bin Talal Al-Saud, përmes një postimi prekës në platformën X (ish-Twitter).

“Oh, pusho në paqe… me besim të thellë në vullnetin e Allahut dhe me dhimbje të madhe, vajtojmë humbjen e birit tonë të dashur,” shkroi princi Khaled, duke e shoqëruar postimin me një foto bardh e zi të të birit, i shtrirë në shtratin e spitalit.

I lindur në prill të vitit 1990, “Dende” – siç e quante me përkëdhelje familja – pësoi një aksident tragjik me makinë në vitin 2005, në moshën 15-vjeçare, ndërsa ndodhej në Londër për të ndjekur një akademi ushtarake. Goditjet e rënda në kokë dhe gjakderdhja e brendshme e futën në një gjendje kome nga e cila nuk u zgjua më.

Prej atëherë, ai kaloi 19 vite në një qendër mjekësore në Riad, nën përkujdesjen e pandërprerë të babait të tij, i cili nuk e braktisi kurrë. Dhoma e spitalit u kthye në një vend lutjeje, shprese dhe dashurie të përhershme. Në ngjarje si Ramazani, Bajrami apo Dita Kombëtare, ajo dekorohej sikur ai të ishte i pranishëm në festimet e familjes.

Princi Khaled ndante shpesh video në rrjetet sociale që tregonin lëvizje të vogla të të birit – një ngritje gishti, një përpjekje për të lëvizur dorën – të cilat ngjallnin shpresë te mijëra ndjekës. Historia e Princit të Fjetur u kthye në simbol të përkushtimit, dashurisë prindërore dhe besimit të palëkundur.

Vizitorë të shumtë, nga anëtarë të familjes mbretërore, qytetarë të thjeshtë, deri te liderë të huaj, e kanë vizituar dhomën e tij gjatë viteve, për të ofruar mbështetje dhe për t’u lutur përkrah familjes.

Alwaleed bin Khaled bin Talal nuk e rifitoi kurrë vetëdijen e plotë, por për babanë dhe familjen e tij, ai mbeti gjithmonë “gjallë”. Vdekja e tij shënon përfundimin e një përballjeje të gjatë dhe të heshtur, që ka prekur zemrat e miliona njerëzve brenda dhe jashtë Arabisë Saudite.