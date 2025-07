Grushta, gota dhe shishe qelqi kokës, sherr mes dy grupeve në Kosovë

Lipjan, Kosovë – 19 Korrik 2025 – Një përplasje fizike e dhunshme ka ndodhur mbrëmjen e kaluar në një lokal në qytetin e Lipjanit, ku dy grupe personash janë konfliktuar ashpër.

Pamjet e publikuara nga mediat vendase tregojnë skena të rënda dhune, ku të pranishmit godasin njëri-tjetrin me grushte dhe me gota qelqi, duke rrezikuar seriozisht sigurinë publike në ambientin e mbushur me njerëz.

Ngjarja ndodhi në një moment kur lokali ishte i frekuentuar dhe ka shkaktuar panik mes klientëve të tjerë.

Deri më tani, autoritetet kosovare nuk kanë dhënë një deklaratë zyrtare mbi shkaqet e përplasjes apo mbi identitetin e të përfshirëve, ndërsa pritet reagimi i Policisë së Kosovës dhe sqarimi i rrethanave të incidentit.

Nuk dihet ende nëse ka të lënduar apo të shoqëruar në polici si pasojë e sherrit.