Shenjat më me fat dhe më pak të favorshme të ditës nga Branko. E shtunë 19 korrik

Dita e shtunë, 19 korrik 2025, sjell zhvillime të veçanta për disa shenja që do të ndihen më të mbështetura nga yjet në dashuri, punë dhe vendime personale.

Për disa, dita do të jetë e mbushur me energji pozitive dhe mundësi të reja, ndërsa të tjerë duhet të tregojnë më shumë kujdes me emocionet, fjalët apo shpenzimet.

Më poshtë gjeni 3 shenjat më me fat të ditës dhe 3 më pak të favorshmet, sipas parashikimit të Brankos.

Shenjat më me fat

Binjakët

Hëna në aspekt të mirë dhe një gjendje mendore e qartë i bëjnë Binjakët një nga shenjat më me fat të ditës. Sharmi dhe humori yt janë të pandalshëm. Është dita e duhur për të lëvizur, për të udhëtuar, për të bërë njohje të reja ose për të rregulluar marrëdhënie ekzistuese. Edhe në punë, je me një hap përpara të tjerëve. Kujdes vetëm me detajet teknike.

Luani

Ke Diellin në krah dhe kjo përkthehet në vetëbesim, magnetizëm dhe energji të lartë. Sot është një ditë e mirë për të dalë në skenë, për të bërë propozime ose për të shprehur hapur dëshirat. Në dashuri je në kulm: ose rigjen pasionin me partnerin, ose tërheq pa mundim dikë të ri. Energjia fizike është në rritje, por duhet të ruash ekuilibrin.

Shigjetari

Kjo është një ditë që të fton të lëvizësh, të kërkosh aventura, ide dhe projekte të reja. Fryma e lirisë dhe optimizmit është e fortë. Dashuria është plot pasion dhe spontanitet. Beqarët janë të suksesshëm, çiftet rigjejnë afërsinë. Në punë, është momenti për të ndërmarrë një hap të guximshëm jashtë skemave. Shëndeti i mirë, me vetëm një paralajmërim: mos e tepro me entuziazmin.

—

Shenjat më pak të favorshme

Virgjëresha

Dita nuk është e lehtë për ty. Tensionet familjare apo financiare kërkojnë zgjidhje të kujdesshme. Në dashuri, çdo fjalë peshohet dhe ke rrezik të keqkuptohesh. Beqarët më mirë të presin për sqarime. Në punë, ndihesh i rrethuar nga rrëmujë. Shëndeti kërkon më shumë kujdes, sidomos për tretjen dhe stresin. Më mirë të bësh pak, por saktë.

Akrepi

Sot ndihesh i mbyllur dhe emocionalisht i mbingarkuar. Mund të jesh i ftohtë në komunikim ose të reagosh ashpër pa qëllim. Në dashuri, nuk mjaftojnë ndjenjat – duhen fakte. Në punë, përpiqu të mos përfshihesh në lojëra force ose hakmarrjeje. Shëndeti përmirësohet nëse lëshon inatet. Sot do të ndihesh më mirë vetëm nëse zgjedh të jesh i qartë dhe i thjeshtë.

Peshqit

Dita është e ndjeshme emocionalisht. Je i përfshirë në ndjesi të thella, por kjo mund të sjellë shpërqendrim dhe lodhje. Në dashuri ka butësi, por edhe pasiguri. Në punë, ka rrezik të shpërndash vëmendjen në shumë drejtime dhe të mos përfundosh asgjë. Trupi kërkon pushim dhe qetësi. Ndjeshmëria jote është forcë, por mos e lë të të lodhë.

Horoskopi i Brankos për sot, e shtunë 19 korrik 2025 për të 12 shenjat