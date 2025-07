Detaje nga mbytja e të miturve në lumin Shkumbin. I afërmi: I kishte gjetur roja i hidrocentralit, njërin fëmijë e kishte polici në krah

ELBASAN- Familja Bica në zonën e Labinot Fushës në Elbasan po përjeton një tragjedi të madhe pasi dy fëmijë të mitur të kësaj familjeje u mbytën në lumin Shkumbin. Ndërkohë, një i afërm i familjes ka treguar për mediat detaje nga ngjarja e rëndë.

Konkretisht ai ka treguar se 2 vëllezërit janë gjetur nga roja i një hidrocentrali aty pranë, në një grop të krijuar në ujë në formë prite. Gjithashtu ai ka shtuar se kur u gjendën trupat e të miturve, njërin fëmijë që e kishte polici në krah, e mori dhe i bëri frymëmarrje artificiale, por nuk jepet reagim.

“Isha te puna, pash policinë, pash që po vinin me vrap. Një zotëri që punon te hidrocentrali, njërin fëmijë e kishte në krah. Pash të ëmën që po përplasej këtej, të atin nuk e di nga ikte më… I njoh, i kam njerëzit e mi, u turra dhe unë me vrap. Kanë bagëtitë, i nxjerrin këtej zallit, me ato mbahen. Prindërit mbajnë lopët, këta mbajnë bagëtitë e imëta, delet. Më tutje është bërë një grop e madhe, kanë bërë një pritë, dhe aty i kishte gjet roja i hidrocentralit. Njërin fëmijë e kishte polici në krah, ja mora i bëra frymëmarrje artificiale, nuk jepet reagim fare. Vinin çdo ditë te puna ime mbushnin ujë, rrinin aty kur ishte vap”, tha ai.

Ndërkohë në vendngjarje janë parë edhe fqinjët e familjes Bica, të cilët janë shprehur tejet të shokuar nga ngjarja.

“Ngushëllime familjes, i kam fshatarët e mi. E mora vesh ngjarjen dhe erdha këtu, erdha t’i mbledh bagëtitë. Me bagëti kanë qenë këtej. Fatkeqësi e madhe, më tronditëse nuk ka më”, tha njëri prej fqinjëve.

Elbasan/Informacion paraprak

Në fshatin Labinot Fushë, dyshohet se janë mbytur aksidentalisht në lumin Shkumbin dy fëmijë të moshës 7 dhe 9 vjeç (vëllezër).

Trupat e pajetë po transportohen për ekspertizë mjeko-ligjore.

Grupi hetimor dhe shërbimet e Policisë ndodhen në vendngjarje dhe vijojnë punën për sqarimin e plotë të rrethanave.