Me hyrjen e Bullgarisë në Eurozone, Fibank forcon prezencën Evropiane në Shqipëri

Një kapitull i ri i rëndësishëm po hapet për Fibank në Shqipëri, për shkak të miratimit të anëtarësimit të Bullgarisë në eurozonë si shteti i 21 të anëtar. Ky moment ngre ndjeshëm profilin e Fibank në tregun shqiptar, duke konsoliduar pozicionin e saj si pjesë e një grupi bankar evropian që operon nën stabilitetin dhe standardet e zonës së euros.

Fibank bëhet në mënyrë të denjë grupi i katërt bankar me bazë në eurozonë që vepron në Shqipëri, duke pasuruar më tej peizazhin bankar të vendit me integrim më të thellë europian, ekspertizë financiare dhe besueshmëri.

“Anëtarësimi i Bullgarisë në eurozonë është jo vetëm një sukses historik për vendin tonë, por edhe një mundësi për të sjellë përfitime më të mëdha për klientët tanë në Shqipëri,” tha z. Bozhidar Todorov, Drejtor i Përgjithshëm i Fibank Albania. “Ky zhvillim forcon angazhimin tonë për stabilitet financiar, transparencë dhe standardet më të larta europiane bankare.”

Si pjesë e një grupi bankar evropian me seli në Sofje, veprimtaria e Fibank Albania do të përfitojë nga një përafrim edhe më i ngushtë me rregulloret dhe praktikat e eurozonës. Kjo nënkupton një themel më të fortë dhe mundësi më të mëdha, përfshi menaxhimin e riskut, aksesin në tregje financiare europiane dhe besim të shtuar tek klientët privatë dhe bizneset.

Klientët mund të presin:

• Qasje më të mirë në produkte dhe shërbime të denominuara në euro

• Stabilitet më të lartë i mbështetur nga korniza e eurozonës

• Zgjidhje inovative në përputhje me tendencat europiane në bankim

Fibank Albania ka treguar vazhdimisht rritje të qëndrueshme dhe shpirt inovacioni, duke u kthyer në një partner të besueshëm për mijëra klientë privatë dhe korporativë. Lidhja e saj me Bullgarinë, që së shpejti do të jetë anëtare e eurozonës e pozicionon përkrah institucioneve më të mira financiare evropiane në tregun shqiptar.

Me bashkimin e Bullgarisë në eurozonë, Fibank është e gatshme të ofrojë edhe më shumë vlerë, inovacion dhe stabilitet për klientët e vet, duke forcuar me krenari urën midis Shqipërisë dhe Europës.