Ishte shpallur e humbur! Gjendet pas dy javësh mes shkurreve e vdekur gruaja në Itali

Erika Ferini Strambi, 53 vjeç, u zhduk natën e 5 korrikut, pasi kishte kaluar një mbrëmje me miq në një lokal në Segrate. Ajo u largua vetëm me Mini Cooper-in e saj të zi, ndërsa kamerat e sigurisë e regjistruan duke lëvizur në rrugët mes Aeroportit të Linate-s dhe Parkut Muzza. Pas kësaj, çdo gjurmë u zhduk. Telefoni i saj celular dërgoi sinjal për herë të fundit pranë një qendre për kujdesin e qenve, “Il Pavone”, rreth orës 07:00 të mëngjesit, më pas u fik, ndoshta për shkak të mbarimit të baterisë.

Fushat dhe rrugët e pashtruara në periferi të Milanos janë kthyer prej vitesh në terren të errët për aktivitete të paligjshme, ku së fundmi u gjet trupi i pajetë i gruas italiane.

Trupi i Erikës u gjet të mërkurën pasdite nga Karabinierët dhe Mbrojtja Civile, rreth 200 metra larg nga makina e saj, në një zonë të pyllëzuar. Ajo ishte shtrirë në shpinë pranë dy patericave që përdorte për shkak të një problemi të lindur. Sipas ekspertëve, ajo kishte ndërruar jetë që natën kur ishte zhdukur.

Automjeti ishte zbuluar disa orë më parë nga një fermer që po kalonte me makineri bujqësore: Mini Cooper-i ndodhej i përplasur në një kanal, me dyert e mbyllura, çelësin në ndezje dhe pa asnjë shenjë dhune të dukshme. Por fakti që çanta, dokumentet dhe telefoni i saj nuk u gjetën, ka shtuar dyshimet e hetuesve për një takim të mundshëm me një person tjetër ndoshta një burrë.

Karabinierët e stacionit Porta Monforte, ku babai i saj e raportoi zhdukjen më 7 korrik, po hetojnë me kujdes. Ata kanë marrë gjurmë gishtash në dyert e makinës dhe po analizojnë brendësinë e saj për prova të reja. Hetimet vazhdojnë edhe në fushë për të gjetur sendet që mungojnë.

Sipas miqve dhe familjarëve, edhe pse Erika kishte zakon të largohej herë pas here për periudha të shkurtra, ajo gjithmonë kthehej brenda pak orësh. Natën kur u zhduk, disa të njohur i kishin ofruar ta shoqëronin, por ajo kishte zgjedhur të largohej vetëm.

Pavarësisht kontrollit të hollësishëm të kontakteve dhe të dhënave telefonike, deri tani nuk është zbuluar asnjë provë e qartë që të ndihmojë zbardhjen e plotë të misterit. Telefoni i saj ka treguar vetëm përdorim të aplikacioneve dhe internetit, pa thirrje të dyshimta. Hetimet vazhdojnë për të zbuluar të vërtetën pas kësaj ngjarjeje të errët që ka tronditur komunitetin.