Horoskopi i Paolo Fox për ditën e sotme, e premte 18 Korrik 2025

Parashikimet e plota për dashurinë, punën, shëndetin dhe fatin për çdo shenjë

♈ Dashi

Sot një flirt i lehtë mund të shndërrohet papritur në një histori të thellë e të qëndrueshme. Ke një mënyrë të veçantë për të jetuar dashurinë: e nis gjithçka me lojë e pa pritshmëri, por shpesh përfundon duke ndërtuar lidhje serioze. Venusi të jep hapësirë për emocione të sinqerta dhe përvoja të reja sentimentale pa paragjykime. Në punë mund të duhet të marrësh vendime të forta: ndërrim pozicioni, grupi apo ambienti. Kjo mund të shkaktojë tensione me kolegët, por guximi yt është i jashtëzakonshëm. Mos u ndal: ky është momenti për të hapur horizonte të reja dhe për të ndërtuar një të ardhme më të mirë.

—

♉ Demi

Hëna sot ndriçon në shenjën tënde dhe të sjell energji pozitive e ndjeshmëri të shtuar. Plani më i mirë mund të jetë ai që lind spontanisht. Edhe pse ti je i lidhur me strukturën dhe planifikimin, ngjarjet e fundit të kanë treguar që jeta shpesh ndjek rrugë të papritura. Në muajt e fundit ke përjetuar ndryshime: detyra të reja, role të papritura, ndoshta edhe mungesë mirënjohjeje. Por mos u dekurajo: do të kesh mundësi për të rishikuar objektivat dhe për të marrë hakun tënd në mënyrën më të mirë. Hëna në shenjë të ndihmon të rifitosh kontrollin dhe besimin.

—

♊ Binjakët

Sot dashuria është prioriteti yt. Venusi në shenjë krijon një klimë të ngrohtë dhe emocionuese: nëse mundesh, planifiko një fundjavë me personin që do. Nëse je në çift, do ndjesh një rilindje emocionale që të jep energji edhe në aspektet e tjera të jetës. Në punë mund të ndodhin zhvillime të rëndësishme. Një projekt i madh mund të të jepet, ose po mendon për një drejtim të ri në aktivitetin tënd. Merkuri ndihmon për të sjellë të ardhura shtesë – megjithëse shpenzimet mund t’i thithin shpejt. Shfrytëzo çdo mundësi për të përfituar.

—

♋ Gaforrja

Pas disa ditëve të vështira, Hëna rikthehet në një pozicion të favorshëm për ty. Do ndjesh më shumë energji dhe qartësi, sidomos në dashuri. Nëse ke kaluar një krizë me partnerin, tani është momenti për të lënë pas të kaluarën dhe për të ndërtuar diçka të re me qetësi. Mos i kthe kokën kujtimeve që të lëndojnë, veçanërisht nga muaji maj. Nëse je ende në të njëjtën lidhje, mos i hap plagët e vjetra. Përqendrohu te e tashmja dhe përpiqu të marrësh sfidat me vendosmëri. Jupiteri në shenjë premton takime dhe biseda me rëndësi që mund të të hapin dyer të reja.

—

♌ Luani

Edhe më të fortët kanë nevojë për pushim. Kjo është një ditë ku tensionet mund të bëhen të dukshme, prandaj mundohu të shmangësh lodhjen dhe stresin e panevojshëm. E di që je gjithmonë në lëvizje dhe i përfshirë në shumë gjëra, por sot duhet të gjesh kohë për veten. Nëse ke ndjerë se ke humbur një sfidë kohët e fundit, mos u shqetëso: do të kesh një mundësi për t’u rikthyer më i fortë se kurrë. Shmang njerëzit që nuk të mbështesin dhe fokusohu te ata që të ndihmojnë të rritesh. Universi është në anën tënde, thjesht duhet të besosh më shumë në rrugën tënde.

—

♍ Virgjëresha

Hëna është në krahun tënd dhe të ndihmon të ndjesh qetësi e qartësi mendore. Suksesi nuk matet vetëm me para apo pozita, por me ndjenjën e mirëqenies që ndjen me veten. Ke mësuar që s’vlen të sillesh në shtëpi me nerva për gjëra që ndodhin në punë. Që nga qershori me Jupiterin mik, ke nisur të ndjekësh një filozofi më të shëndetshme të jetës. Nuk pranon më të sakrifikosh pa masë për ata që nuk të vlerësojnë. Në dashuri, lër frikën mënjanë dhe përjeto emocionet me spontanitet. Ndonjëherë shqetësohesh kot dhe prish qetësinë pa arsye – sot është dita për të ndryshuar këtë ritëm.

—

♎ Peshorja

Lëre veten të lirë në flakët e pasionit: Venusi është në pozicion të favorshëm dhe të fton të jetosh dashurinë me më shumë entuziazëm dhe përfshirje. Nëse je vetëm, tani ke më shumë se kurrë nevojë për një njeri që të largon nga paqartësitë dhe pasiguritë e muajve të fundit – dikush që bëhet strehë për ty, larg stresit të punës. Edhe ata që kanë një aktivitet privat kanë kaluar kohë të vështira: tani është momenti për të rifituar kohën e humbur dhe për t’u përqendruar më shumë te objektivat personale dhe profesionale. E ardhmja është premtuese, por kërkon durim dhe vendosmëri: mundësitë nuk janë ende plotësisht të qarta, sidomos për ata që kanë ndryshuar rrugë apo projekt. Këto shtigje të reja ngjallin kuriozitet dhe frikë njëkohësisht, por do të të ndihmojnë të zbulojnë anë të vetes që nuk i njihje.

—

♏ Akrepi

Sot Hëna është përballë shenjës tënde, duke sjellë tension në ajër. Je shumë i ndjeshëm ndaj bezdisjeve dhe njerëzve që të stresojnë: edhe një fjalë e gabuar mund të të ndezë, duke reaguar impulsivisht. Por jo gjithmonë ia vlen të reagosh: ndonjëherë është më mirë të ruash qetësinë dhe të mos prishësh marrëdhënie që mund të jenë të dobishme më vonë. Rezultatet e projekteve që ke nisur nuk do të vijnë menjëherë – duhet ende kohë dhe durim. Por mos harro: vera do të jetë një sezon pozitiv për ty. Çdo vështirësi që ndjen sot apo nesër është vetëm e përkohshme. Nëse ke kujtime të hidhura apo konflikte, mos i lër inatit të marrë kontrollin.

—

♐ Shigjetari

Që prej kur Jupiteri pushoi së qeni kundër, ke rifituar aftësinë për të kthyer situatat e vështira në favorin tënd. Je gati të veprosh: edhe Merkuri është në aspekt pozitiv, duke ndihmuar komunikimin, iniciativat dhe mundësitë e reja. Nëse s’ke marrë ende përgjigjet që prisje, mund të mbërrijnë shumë shpejt. Kujdes nga kolegët ziliqarë apo rivalët që nuk luajnë ndershëm: je i njohur për bujarinë tënde, por tani duhet të jesh më selektiv. Në dashuri situata mbetet e ndërlikuar: mund të ketë distancë fizike apo emocionale, ose keqkuptime të pashpjegueshme. Shpresoj të mos arrihet në konflikte të mëdha, por vetëm në ndarje të përkohshme që mund të rregullohen. Përdor këtë periudhë për të kuptuar çfarë kërkon me të vërtetë në një lidhje – mos u kënaq me gjysma.

—

♑ Bricjapi

Hëna sot të ndihmon pas dy ditësh të lodhshme dhe të rënda. Marrëdhëniet e ngushta dhe bashkëpunimet janë në qendër të vëmendjes: ndihesh sikur po bën diçka më shumë nga detyrimi sesa nga dëshira, dhe kjo nuk është lehtë për një Bricjap ambicioz. Ti nuk kënaqesh me rezultate mesatare: do majën dhe pastaj dëshiron të ndihmosh edhe të tjerët. Shpesh je përfshirë në "misione sociale" për të ndihmuar të tjerët – por tani mund të pyesësh: sa vetë ta kanë kthyer të njëjtën? Nëse je bërë më i mbyllur kohët e fundit, është ndoshta sepse je ndjerë i shfrytëzuar nga ata që kanë përfituar nga bujaria jote.

—

♒ Ujori

Sot ndihesh i trazuar dhe me dëshirë të fortë për ndryshim. Ky nevojë për të përmbysur gjithçka është pjesë e natyrës tënde, që do gjithmonë risi dhe sfida. Por përballesh me kufizime reale: probleme ekonomike, mungesë fondesh, apo pengesa burokratike që të ndalojnë të ecësh përpara. Merkuri në opozitë nxjerr në pah problemet praktike: taksa, shpenzime të papritura, ose blerje impulsive që të lodhin. Në vend që të përqendrohesh te këto shqetësime, orientoje energjinë te dashuria dhe marrëdhëniet. Puna është e rëndësishme, por edhe një person që të do mund të të sjellë qetësi. Nëse je vetëm, mos heq dorë – mbaje zemrën të hapur dhe pa paragjykime.

—

♓ Peshqit

Organizo diçka të veçantë sot ose nesër – qoftë një pajtim i vogël apo një moment i këndshëm me dikë të dashur. Qielli këto ditë të jep forcë dhe vendosmëri në punë: ndihesh më i sigurt sepse ke marrë disa konfirmime që të motivojnë. Por në marrëdhënie mungon kënaqësia: dikush është treguar sipërfaqësor, ose një lidhje e gjatë është bërë monotone. Nuk do që të tregosh dobësitë e tua, por pak ndjeshmëri dhe romantizëm mund të jenë një pikë force. Marrëdhëniet me Virgjëreshën, Binjakët dhe Shigjetarin janë të tendosura – duhen durim dhe dëshirë për të dëgjuar. Edhe dobësia mund të jetë një burim force, nëse e menaxhon me mençuri. /noa.al