Bashkimi Evropian vendos sanksione të reja kundër Rusisë

Bashkimi Evropian ka rënë dakord të vendosë një raund të ri sanksionesh kundër Rusisë, duke synuar sektorët e energjisë dhe financiarë të vendit, në një përpjekje për të shtrënguar kontrollin mbi makinën e luftës së Kremlinit dhe për të detyruar një armëpushim të përkohshëm në Ukrainë.

Sanksionet, të miratuara të premten nga ambasadorët në Bruksel, ndalojnë transaksionet me 22 banka ruse, Fondin Rus të Investimeve Direkte dhe degët e tij, si dhe përdorimin direkt dhe indirekt të tubacioneve nënujore Nord Stream, të cilat aktualisht janë të mbyllura, por që Moska kërkon t’i rifillojë në të ardhmen.

Për më tepër, BE-ja e shndërron çmimin maksimal prej 60 dollarësh për fuçi për naftën bruto ruse në një mekanizëm dinamik që do të mbetet 15% më i ulët se çmimi mesatar i tregut, sipas burimeve diplomatike. Çmimi i ri maksimal do të fillojë në 47.6 dollarë për fuçi.

Shtetet e Bashkuara, një nga mbështetësit kryesorë të kufizimit në nivelin e G7 gjatë administratës së mëparshme, nuk e kanë mbështetur rishikimin poshtë.

Për më tepër, 105 anije të tjera që i përkasin “flotës në hije”, cisternat e vjetra që Moska përdor për të anashkaluar çmimin e kufizuar të naftës bruto, u mohohet qasja në portet dhe shërbimet e BE-së. Kjo e çon listën e zezë të “flotës në hije” në mbi 400 anije.

Marrëveshja përfaqëson paketën e 18-të të sanksioneve që nga shkurti i vitit 2022.

Përparimi politik u bë i mundur vetëm pasi Sllovakia u dorëzua dhe hoqi veton e saj, e cila deri më tani kishte penguar miratimin e sanksioneve të reja.

Kundërshtimi sllovak lidhej me një çështje krejtësisht të ndryshme: propozimin për heqjen graduale të të gjitha lëndëve djegëse fosile ruse deri në fund të vitit 2027.

Komisioni Evropian zbuloi planin rrugor në maj dhe prezantoi projektligjin në qershor , bazuar në ndalime graduale të kontratave afatshkurtra dhe afatgjata të gazit.

Si një vend pa dalje në det, Sllovakia protestoi me zë të lartë kundër planit, duke paralajmëruar se do të rriste çmimet për konsumatorët, do të dobësonte konkurrueshmërinë dhe do të rrezikonte sigurinë energjetike.

Meqenëse heqja graduale i nënshtrohet një shumice të kualifikuar, Bratislava iu drejtua sanksioneve, të cilat kërkojnë unanimitet, për të nxjerrë lëshime nga Brukseli.

Gjatë një samiti të BE-së muajin e kaluar, kryeministri sllovak Robert Fico e rriti nivelin me një sërë kërkesash për kompensim financiar .

Fico tha se vendi i tij rrezikonte të përballej me një padi nga Gazprom, monopoli i gazit i Rusisë, me vlerë midis 16 dhe 20 miliardë euro për shkak të përfundimit të kontratës së tij afatgjatë, e cila zgjat deri në vitin 2034. Komisioni argumenton se ndalimet e gazit do të veprojnë si “forcë madhore” në gjykatë dhe do të mbrojnë qeveritë dhe kompanitë nga dëmet.