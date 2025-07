Shpërthimi me tritol në Tiranë/ Policia sekuestron pamjet e kamerave të sigurisë së bizneseve aty pranë

TIRANË- Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me shpërthimin me tritol që u regjistrua në orët e para të mëngjesit të sotëm në një lokal në Tiranë. Pronari i lokalit, Arbër Sinani gjatë deklaratës së tij para policisë ka bërë me dije se nuk ka asnjë konflikt. Ai ka theksuar se nuk e di arsyen se përse ka ndodhur kjo ngjarje dhe se nuk ka dijeni kush mund të jenë autorët.

Më tej raportohet se dy kamera sigurie që ishin të vendosura në lokali nuk ishin të pajisura me DVR. Kjo ka sjellë që të vështirësohet puna për zbardhjen e identitetit të autorëve. Policia mësohet se ka sekuestruar kamerat e bizneseve të tjera përreth për të ndihmuar grupin hetimor për të zbardhur ngjarjen e cila fatmirësisht kaloi pa pasoja në njerëz.