ITALIA- Faza e fundit e operacionit "Djali", e filluar nga karabinierët italianë në tetor të vitit të kaluar, përfundoi në orët e para të mëngjesit. Mediat italiane shkruajnë se hetimi, nëpërmjet përgjimeve dhe ndjekjes, lejoi rindërtimin e operacioneve ndaj tre grupeve të ndryshme kriminale të përfshira në trafikun e drogës në zonën e Braidese.

Mësohet se këtë mëngjes, u arrestuan 11 shqiptarë, të gjithë të akuzuar, në shkallë të ndryshme, për krimet e trafikut, prodhimit dhe kultivimit të drogës, si dhe për vjedhjen e energjisë elektrike. Sipas informacioneve, shtatë të tjerë kërkohen ndërkombëtarisht.

Dy nga grupet e përfshira ishin të përfshira në trafikimin me pakicë të kokainës, veçanërisht në zonën Braidese, rekrutonin burra të rinj shqiptarë të moshës 20 deri në 25 vjeç. Të rinjtë e pavëmendshëm, të sjellë në Itali me viza turistike 90-ditore, punësoheshin më pas nga organizata kriminale si shitës, duke marrë një "pagë" mujore prej afërsisht 3,000 eurosh plus akomodimin dhe ushqimin. Pas 90 ditëve, organizata i riatdhesonte të rinjtë, të cilët më pas zëvendësoheshin nga shqiptarë të tjerë, gjithashtu me viza turistike, në një rotacion të vazhdueshëm.

Ky mekanizëm qarkullimi, i konsoliduar me kalimin e viteve, lehtësoi pandëshkueshmërinë për individët të cilët, nëse nuk identifikoheshin, zhdukeshin sapo ktheheshin në shtëpi. Karabinierët vlerësojnë se tregu gjeneronte të ardhura ditore prej mbi një mijë eurosh, të cilat më pas dërgoheshin në Shqipëri nëpërmjet korrierëve të specializuar në transportin e njerëzve midis Italisë dhe Shqipërisë.