Shitjet me pakicë u rritën me 5% në gjysmën e parë të vitit në Kinë

Shitjet me pakicë të mallrave të konsumit në Kinë, një tregues kryesor i forcës së konsumit të vendit, u rritën me 5% në bazë vjetore në gjysmën e parë të këtij viti, treguan të dhënat zyrtare që citon noa.al nga agjencia e lajmeve “Xinhua”.

Ritmi është 0.4 pikë përqindje më i shpejtë se rritja e regjistruar në tremujorin e parë, sipas Zyrës Kombëtare të Statistikave (NBS).

Në gjashtë muajt e parë, shitjet totale me pakicë të mallrave të konsumit në Kinë arritën në rreth 24.55 trilionë juanë (rreth 3.43 trilionë dollarë amerikanë).

I nxitur nga një sërë politikash që synojnë promovimin e konsumit dhe zgjerimin e kërkesës së brendshme, tregu i konsumit të Kinës ruajti një vrull të shëndoshë rritjeje në gjysmën e parë të vitit, tha në një konferencë për shtyp Sheng Laiyun, zëvendëskryetar i NBS-së.

Shitjet me pakicë në rajonet urbane të vendit u rritën me 5% në bazë vjetore në gjysmën e parë të vitit, ndërsa ato në zonat rurale u zgjeruan me 4.9%. Shitjet me pakicë online u rritën me 8.5 për qind. Të mbështetura nga programi qeveritar i tregtisë së mallrave të konsumit, shitjet me pakicë të pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve audiovizuale u rritën me 30.7 për qind në bazë vjetore në periudhën janar-qershor.

Vetëm në qershor, shitjet me pakicë të mallrave të konsumit në Kinë u rritën me 4.8 për qind në bazë vjetore.