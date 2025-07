Gjendet pranë shtëpisë së gjyshërve arma me të cilin 17-vjeçarja u qëllua në kokë

Policia e Vlorës njofton se ka gjetur armën e zjarrit me të cilën tentoi vetëvrasjen 17-vjeçarja, e cila mbeti e plagosur me një plumb në kokë. Policia bën me dije se arma u gjet e hedhur në një vend grumbullimi materialesh shtëpiake, pranë banesës së gjyshërve të adoleshentes.

Arma e sekuestruar do t’i dërgohet Institutit të Policisë Shkencore për ekzaminime të mëtejshme, me qëllim dokumentimin e plotë të ngjarjes.Policia ka arrestuar babain e vajzës, shtetasin S. S., 43 vjeç, banues në fshatin Romës. Ai akuzohet për veprat penale “Dhuna në familje” dhe “Shkaktimi i vetëvrasjes”.

Babai dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj vajzës së tij, gjë që e ka çuar këtë të fundit në një gjendje të rënduar psikologjike dhe e ka shtyrë të tentojë të vetëvritet me armë zjarri, të dyshuar pistoletë.

Gjithashtu, është proceduar në gjendje të lirë gjyshi i të miturës, i cili akuzohet për veprën penale “Mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve”, pasi dyshohet se ka pasur në posedim armën e zjarrit me të cilën vajza ka tentuar vetëvrasjen.

“Në vijim të hetimeve për ngjarjen e ndodhur më datë 14.07.2025, në lagjen “Kushtrimi”, ku një 17-vjeçare mbeti e plagosur rëndë pas tentativës për vetëvrasje me armë zjarri, u bë e mundur gjetja dhe sekuestrimi, në cilësinë e provës materiale, i armës së zjarrit pistoletë, e cila ishte hedhur në një vend grumbullimi materialesh të ndryshme shtëpiake, pranë banesës së gjyshërve të të miturës dhe ndodhej brenda një qeseje plastike. Arma e sekuestruar do t’i dërgohet Institutit të Policisë Shkencore për ekzaminime të mëtejshme, me qëllim dokumentimin e plotë të ngjarjes. Materialet shtesë iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, për veprime të mëtejshme”, thuhet në njoftimin e policisë.