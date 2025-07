Barcelona i beson fanellën legjendare me nr. 10 Lamine Yamalit, rinovim deri në vitin 2031

Spanjë, 17 korrik 2025 – Barcelona ka zyrtarizuar sot emrin e ri që do të mbajë fanellën ikonike me numrin 10: Lamine Yamal. Talenti 18-vjeçar, i lindur në Mataró, u shpall publikisht si pasuesi i legjendave të mëdha të klubit, nga Maradona te Messi, duke vulosur edhe rinovimin e kontratës deri në vitin 2031.

Njoftimi i klubit katalanas u shoqërua me një murale gjigante në lagjen Rocafonda me mesazhin “De Rocafonda al mundo. Lamine Yamal 10”, duke e kthyer vendlindjen e futbollistit në simbol krenarie për Barçën dhe gjithë Spanjën.

Sipas raportimeve jozyrtare, kontrata e re i garanton Yamalit një pagë rreth 20 milionë euro në sezon dhe përfshin një klauzolë lirimi astronomike prej 1 miliard eurosh. Klubi nuk ka konfirmuar shifrat, por e vetmja shumë e bërë publike është ajo që lojtari do të përfitojë për sezonin e ardhshëm.

Në konferencën për shtyp, Lamine Yamal u shfaq përkrah familjes dhe shprehu emocionet e tij: “Ishte ëndrra ime e fëmijërisë dhe po e realizoj këtu në Barcelonë, e cila është shtëpia ime. Kam jetuar këtu që kur isha 7 vjeç.”

Duke folur për ambiciet e tij, Yamal theksoi: “Qëllimi është të fitojmë, të fitojmë dhe të fitojmë edhe më shumë. Në Camp Nou-n e ri do t’i japim tifozëve gëzim, sepse futbolli është për të argëtuar.”

Me këtë vendim, Barça i jep një mesazh të fortë besimi brezit të ri dhe shpreson të ndërtojë rreth Yamalit një skuadër fituese për vitet në vijim, duke ringjallur lavdinë e së kaluarës.

Our new No. 10 pic.twitter.com/OtaCSGPj6t

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2025