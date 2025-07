Italia në gjysmëfinale të Euro 2025 pas 28 vitesh, Girelli vendos me dopietë ndaj Norvegjisë

Gjermani, 16 korrik 2025 – Kombëtarja e Italisë në futboll për femra ka siguruar një arritje historike, duke u kualifikuar në gjysmëfinalen e Kampionatit Evropian pas plot 28 vitesh. Azzurret triumfuan 2-1 ndaj Norvegjisë në çerekfinalen e zhvilluar të mërkurën, falë një dopiete të kapitenes Cristiana Girelli.

Ndeshja nisi e balancuar, por Italia krijoi më shumë raste në pjesën e parë me Caruso (8’) dhe Severini (18’ dhe 22’), ndërsa Norvegjia kërcënoi me Hegerberg dhe Gaupset pa rezultat konkret. Pjesa e dytë solli më shumë emocione: Girelli zhbllokoi ndeshjen në minutën e 50-të, ndërsa Ana Hegerberg humbi një penallti në minutën e 60-të, përpara se të barazonte rezultatin vetëm gjashtë minuta më vonë.

Vendimi i gjyqtares Stéphanie Frappart për të akorduar penalltinë për Norvegjinë shkaktoi polemika, pasi Hegerberg ndodhej në pozicion jashtë loje para faullit të Elena Linari. Megjithatë, norvegjezja nuk përfitoi, pasi portierja Giuliani ndali goditjen, ndonëse më pas e la në lojë topin për golin e barazimit.

Në kohën shtesë, përpara 26 mijë spektatorëve, Italia gjeti golin e fitores me një tjetër finalizim të saktë nga Girelli me kokë, pas asistit të dytë nga Cantore. Me këtë fitore, Italia siguron një vend në gjysmëfinale, ku do të përballet me fituesen mes Suedisë dhe Anglisë.

Finaliste në vitet 1993 dhe 1997, skuadra e trajnerit Andrea Soncin ka shansin të rikthehet në një finale europiane dhe të luftojë për titullin e parë kontinental në histori.