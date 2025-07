Horoskopi i Paolo Fox për sot, 17 korrik 2025 – Të gjitha shenjat

Lexo horoskopin ditor nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë të rezervojnë yjet: parashikimet astrologjike për të enjten, 17 korrik 2025, për çdo shenjë të zodiakut. Gjithçka mbi dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin.

Dashi

Edhe sot Hëna vazhdon të qëndrojë në shenjën tënde, duke konfirmuar se je në një fazë lëvizjeje dhe përgatitjeje për diçka krejtësisht të re. Natyra jote vendimtare dhe forca e vullnetit janë në plan të parë: sapo ndien se një rrugë nuk është më e duhura, nuk heziton aspak për ta ndryshuar atë, edhe nëse kjo nënkupton të lësh pas zakone, projekte apo edhe njerëz që kanë qenë pjesë e përditshmërisë tënde. Kjo aftësi për të marrë vendime të shpejta të lejon të rritesh dhe të përparosh, por gjithashtu mund të shkaktojë konfuzion tek ata që janë pranë teje dhe që ishin mësuar me një farë stabiliteti. Nëse dikush tani të kritikon, zemërohet apo të qorton sepse ke ndryshuar mendje apo nuk i ke mbajtur disa premtime, përpiqu të mos e marrësh për zemër: ndryshimi është i domosdoshëm, sidomos kur nuk ndihesh më në harmoni me gjithçka që të rrethon. Mos u ndal pas fajit apo pendesës. Për shembull, nëse një marrëveshje pune nuk ka dhënë rezultatet e pritura ose nuk je ndjerë i vlerësuar, është e drejtë të konsiderosh alternativa të reja, ndoshta duke nisur nga e para me projekte që përputhen më shumë me dëshirat e tua. Aktualisht, kreativiteti yt është në kulm dhe mund të lindin ide interesante që do të të hapin rrugë të papritura. Në fushën e ndjenjave, dashuria rikthehet në qendër të vëmendjes: nëse je vetëm, është momenti i duhur për t’u hapur ndaj të tjerëve pa frikë; nëse je në çift, mund të rizbulosh një bashkëpunim dhe afërsi që dukej se ishin zbehur. E ardhmja është gati të të surprizojë.

—

Demi

Në këtë periudhë, është e rëndësishme të tregosh kujdes të veçantë ndaj çështjeve ekonomike, veçanërisht gjendjes së llogarisë bankare. Prania e Mërkurit në aspekt kritik tregon se projektet që ke në mendje mund të jenë të dobishme dhe premtuese, por gjithashtu kërkojnë shpenzime të mëdha. Çdokush i përjeton këto situata në mënyrën e vet: një i vetëpunësuar mund të ndiejë më shumë presion për të balancuar llogaritë, ndërsa një i punësuar mund të përjetojë pasiguri për shkak të ndryshimeve në vendin e punës apo në pozicionin që mban. Ka mundësi që së shpejti të përballesh me transformime të rëndësishme, duke pranuar të përfshihesh në diçka të re, edhe nëse fillimisht do të ketë më pak përfitime ose një kthim më të ngadaltë. Një investim i vogël, jo vetëm financiar, por edhe në kohë, energji dhe përkushtim, mund të sjellë përfitime të papritura në të ardhmen e afërt. Pozicioni i favorshëm i Jupiterit shton shpresat dhe ndihmon për ta bërë atmosferën më pozitive, edhe pse kërkon durim dhe aftësi për të gjykuar. Çdo veprim që ndërmerr tani do të shërbejë si themel i qëndrueshëm për gjysmën e dytë të vitit, si në aspektin profesional ashtu edhe në atë personal.

—

Binjakët

Këto ditë, yjet të ftojnë me vendosmëri të përqendrohesh tek marrëdhëniet, qofshin ato miqësore, dashurore apo thjesht emocionale. Shpesh, mendja jote është e mbushur me ide dhe projekte të shumta dhe dita kalon me ritëm të shpejtë, duke e bërë të vështirë të gjesh kohë për njerëzit e dashur apo për të ndërtuar njohje të reja. Por kujto se jo gjithmonë xhelozia apo konfliktet dëmtojnë një marrëdhënie: shpesh është frika për të humbur një pikë reference ose vështirësia për të shprehur ndjenjat më të thella. Për këtë arsye, të këshilloj të planifikosh diçka të veçantë për fundjavën – ndonjë takim, darkë apo aktivitet zbavitës me dikë që të intereson. E shtuna dhe e diela do të sjellin emocione të forta dhe pozitive, një periudhë pjellore për të forcuar lidhje ekzistuese apo për të krijuar të reja. Merr nota për projekte që mund të marrin formë në vjeshtë: mos nënvlerëso intuitën që ke tani, sepse do të jetë e vlefshme në të ardhmen. Gjallëria jote mendore dhe aftësia për t’u përshtatur me ndryshimet janë armët më të fuqishme.

—

Gaforrja

Të kam këshilluar edhe dje që të marrësh pak kohë përpara se të pranosh angazhime të reja apo të përfshihesh në situata që mund të të shkaktojnë stres. Edhe sot vazhdon një gjendje e lartë tensioni, që të bën të reagosh në mënyrë të ekzagjeruar edhe përballë pengesave të vogla apo keqkuptimeve. Sensibiliteti yt është aq i lartë sa shpesh percepton emocione dhe nuanca që të tjerët nuk i kuptojnë. Kjo aftësi intuitive e madhe, megjithatë, të çon ndonjëherë në izolim, sidomos kur ndjen praninë e njerëzve të pasinqertë, të dyshimtë apo konfliktualë. Hëna e sotme të ndihmon të rikuperosh energjinë dhe qetësinë, veçanërisht në mbrëmje, por rekomandoj edhe një herë që të mos e teprosh dhe të ruash mirë balancën e forcave të tua. Nuk është momenti për të marrë vendime të nxituara apo për t’u lënë nën ndikimin e ankthit: jep vetes kohë për të reflektuar dhe për të kuptuar cilat janë prioritetet e tua të vërteta.

—

Luani

Më në fund ke mundësinë të marrësh hak për ndonjë padrejtësi që ke përjetuar në të kaluarën, duke rikuperuar qetësinë dhe besimin në aftësitë e tua. Kohët e fundit, disa ndërlikime burokratike apo ligjore të kanë penguar ose të kanë vënë në siklet, por tani qielli bëhet më i favorshëm dhe më i mbështetës. Dhe nuk bëhet fjalë për një forcë të përkohshme: një horoskop pozitiv do të të shoqërojë jo vetëm në gjysmën e dytë të vitit 2025, por edhe gjatë gjithë 2026-ës, duke sjellë risi dhe mundësi rritjeje në fusha të ndryshme. Për këtë arsye, është thelbësore që sot të shfrytëzosh rastin për të sqaruar keqkuptime, për të zgjidhur çështje të hapura dhe për të komunikuar me të tjerët: fjalët që do të përdorësh do të jenë të goditura dhe do të të ndihmojnë të shprehesh në mënyrën më të mirë, duke fituar respekt dhe vlerësim. Përgatitu për të përjetuar sfida frymëzuese, udhëtime, takime dhe përvoja që do ta pasurojnë jetën tënde. Mos ki frikë të guxosh: është koha për të nisur projekte të reja dhe për të lënë veten të udhëhiqet nga entuziazmi.

—

Virgjëresha

Ditët në vijim duken premtuese, veçanërisht nga nesër kur Hëna do të kthehet aktive në shenjën tënde, duke të dhënë një energji shtesë. Edhe pse nuk të mungon guximi, ka gjasa që të kesh vënë re se shumë nga përpjekjet apo nismat e tua të fundit nuk kanë dhënë rezultatet që prisje, ose nuk janë kuptuar mirë nga të tjerët. Kjo mund të të ketë zhgënjyer, por është e rëndësishme të mos dorëzohesh: Jupiteri është rikthyer në pozicion të favorshëm prej disa javësh, dhe kjo do të thotë që situata po ndryshon dalëngadalë. Sigurisht që po përballesh me ndryshime të mëdha, që ndikojnë si në aspektin emocional ashtu edhe në atë praktik, por po përshtatesh me zgjuarsi dhe vizion. Në fakt, tashmë ke disa ide të suksesshme për të ardhmen dhe po pret vetëm momentin e duhur për t’i vënë në zbatim. Gjithsesi, rezultatet më të mira do të vijnë në fundjavë, ku do të mund të shfrytëzosh mundësi të mira si në fushën profesionale ashtu edhe në atë personale. Nëse puna jote varet nga miratimi apo reagimet e të tjerëve, përgatitu të marrësh kënaqësi. Dashuria mbetet një pikëpyetje, jo për fajin tënd, por për shkak të problemeve të jashtme apo pengesave për t’u kapërcyer: mos e humb besimin, së shpejti edhe zemra do të gjejë rrugën e saj.

—

Peshorja

Në këtë periudhë, nuk je i gatshëm të lejosh që gjërat të shkojnë thjesht si të shkojnë. Me Jupiterin në pozicion kundërshtar, kupton se gjithçka që nuk funksionon duhet mbyllur ose ndryshuar patjetër. Je ti vetë, në mënyrë të ndërgjegjshme, ai që merr vendime për të ndërprerë situata që nuk të japin më kënaqësi – qoftë për projekte pune, bashkëpunime apo marrëdhënie që janë konsumuar. Ke marrë tashmë disa vendime, ke mbyllur programe apo ke ndërprerë rrugë që nuk të sillnin më asnjë përmbushje. Hëna sot është përballë dhe kjo e rëndon edhe më tepër klimën: je i irrituar ose i padurueshëm. Megjithatë, shmang që të mbyllesh në vetvete apo të reagosh në mënyrë impulsive: vendosja e shumë kufizimeve ose zemërimi i panevojshëm do ta përkeqësonin vetëm situatën. Përpiqu, përkundrazi, të lësh hapësirë për marrëdhëniet emocionale dhe sentimentale. Fundjava pritet të jetë më e favorshme, falë ndikimit të Venusit dhe, së shpejti, edhe të Hënës: lëre veten të lirë, lejoje veten të përjetosh momente lehtësie dhe të rizbulosh kënaqësinë e kontaktit njerëzor.

—

Akrepi

Qielli i ditës së sotme të fton të komunikosh, të bësh gjërat të qarta dhe të dialogosh hapur, sepse që nga nesër, skena astrologjike do të bëhet pak më e ndërlikuar. Është e rëndësishme të mos e shtysh për më vonë atë që duhet thënë tani, në mënyrë që keqkuptime të vogla të mos shndërrohen në probleme të mëdha. Edhe pse në qershor ke përjetuar debate apo konflikte në dashuri, apo situata të vështira në punë, korriku shfaqet si një muaj që mund të të dhurojë emocione të sinqerta dhe të thella. Vepro paraprakisht dhe përgatitu për një gusht shumë premtues, falë pranisë së një Venusi të shkëlqyer dhe një Jupiteri të favorshëm: njohjet që lindin tani mund të rriten dhe të bëhen diçka e rëndësishme javët në vazhdim. Mendo edhe për ata që po mendojnë për martesë, bashkëjetesë apo ndryshime në karrierë: dyert po hapen dhe mundësitë janë të shumta. Është një ditë interesante jo vetëm në planin emocional, por edhe në atë praktik: përfito për të shtyrë përpara projektet e tua. Kujdes, megjithatë, që të mos e teprosh me përpjekjet: fizikisht je i lodhur, dëgjo trupin tënd dhe merr ndonjë pushim të nevojshëm.

—

Shigjetari

Dëshira për të vënë veten në provë dhe për të spikatur është më e fortë se kurrë, dhe yjet e konfirmojnë këtë periudhë rinovimi që po kalon – sidomos në krahasim me vështirësitë e fillimvitit. Tani je më i fortë, më i vendosur dhe ke mësuar të dallosh prioritetet e tua. Yjet do të donin të të shihnin edhe më të vendosur, gati për të luftuar për atë që dëshiron. Nëse në fushën e punës ke ndjesinë se ende nuk ke marrë atë që meriton, tani është koha të përballesh me shefa apo bashkëpunëtorë, të paraqesësh propozime dhe të kërkosh atë që të takon: mos u ndal nga frikat apo pasiguritë, mund të arrish shumë. Temperamenti yt i lirë dhe i pavarur të shtyn gjithmonë drejt sfidave të reja – je gati të rishfaqesh në çdo front. Në dashuri, megjithatë, nevojitet pak kujdes: nëse në jetën tënde ke dy persona të rëndësishëm, yjet të këshillojnë të reflektosh mirë përpara se të veprosh, duke shmangur tensionet e panevojshme. Mos krijo situata të dyshimta dhe përpiqu të jesh i sinqertë me ndjenjat.

—

Bricjapi

Edhe sot, si dje, je i menduar dhe reflektues. Pjesa më e madhe e këtyre mendimeve lidhet me jetën profesionale dhe atë familjare: si gjithmonë, ndien sikur gjithçka rëndon mbi shpatullat e tua dhe se për të çuar gjërat përpara duhet gjithmonë përpjekje e madhe. Mërkuri në pozicion neutral të fton të përballesh me realitetin, të vlerësosh mirë burimet që ke në dispozicion dhe të planifikosh me kujdes çdo projekt, sidomos duke pasur parasysh gjysmën e dytë të vitit. Ndonjëherë, lodhja dhe përgjegjësitë të shtyjnë të dëshirosh të heqësh dorë nga gjithçka, të nisesh nga e para. Kur je i bindur për vlerën e një projekti, gjithsesi, e çon përpara edhe i vetëm, pa ndihmën e të tjerëve. Kjo mund të jetë frustruese, por është gjithashtu një dëshmi e forcës tënde dhe e aftësisë për të mos u dorëzuar kurrë. Në planin sentimental është e rëndësishme të mbrosh marrëdhëniet e tua: të kthehesh në shtëpi i mërzitur apo të sjellësh tensionet e punës në jetën private nuk ndihmon. Në disa raste, është e vështirë të jetosh një histori dashurie në distancë, qoftë fizike apo emocionale: largësia është një temë qendrore në këtë periudhë dhe duhet trajtuar me maturi dhe mirëkuptim të ndërsjellë. Duhet të shërohet menjëherë ajo që nuk funksionon, të kuptohet çfarë dëshiron në të vërtetë, sepse nga gushti do të jetë e nevojshme të merret një vendim përfundimtar.

—

Ujori

Yjet e kësaj periudhe favorizojnë ndjenjat dhe të inkurajojnë të besosh në dashuri – sidomos nëse ke tashmë një person të rëndësishëm në jetën tënde. Nëse marrëdhënia që po jeton është e fortë dhe respekton parimet e tua të lirisë dhe pasionit, do të mund të kapërcesh me sukses pasiguritë dhe hezitimet që ke përjetuar në qershor: muaji korrik të sjell më në fund frymëmarrje dhe perspektiva. Sot, në veçanti, është një ditë më e mirë se nesër: gjithçka që ke për të thënë ose për të bërë, është mirë ta realizosh sot, duke shfrytëzuar energjinë pozitive të yjeve. Mos ki frikë të shprehësh ndjenjat apo të thuash hapur atë që ndien: shpesh, kur ndien se ke përballë një person të veçantë, ke prirje ta largosh nga frika e zhgënjimit apo ndalesës. Tani, megjithatë, Venusi të fton të guxosh, të lësh veten të lirë. Mund të ndërtosh lidhje të forta dhe të shohësh drejt së ardhmes me optimizëm. Përfito nga dita për të bërë një hap përpara, si në dashuri ashtu edhe në miqësi: yjet janë në anën tënde dhe mbështesin çdo nismë që lidhet me ndjenjat.

—

Peshqit

Hëna e sotme është aktive dhe ndikimi i saj do të bëhet edhe më i fortë në ditët në vijim: për këtë arsye, të këshilloj të konsiderosh tre ditët e ardhshme si të favorshme. Duhet, megjithatë, të bësh dallimin mes fushës profesionale dhe asaj sentimentale. Në planin e punës, ke ide dhe projekte në zhvillim dhe që nga qershori kanë ardhur mundësi interesante që duhen kapur menjëherë. Kreativiteti është në rritje dhe do të mund të marrësh konfirmime të rëndësishme, si nga eprorët ashtu edhe nga kolegët. Për sa i përket dashurisë, situata është më pak e qartë: në disa raste, marrëdhënia në çift mund të jetë bërë pak e ftohtë, sidomos nëse kanë dalë në pah keqkuptime apo probleme të pazgjidhura. Për çiftet në krizë, këshilla është të përballohen çdo vështirësi me qetësi dhe vendosmëri, duke u përpjekur të zgjidhen situatat përpara se të bëhen të padurueshme. Muaji gusht premton një qiell më të mirë: ndaj korriku nuk është muaji i duhur për të ngulur këmbë apo për të debatuar mbi parime. Përveç rasteve kur vërtet dëshiron të mbyllësh përfundimisht diçka që nuk të pëlqen më. Për ata që po mendojnë për martesë, bashkëjetesë apo një hap të madh, do të jetë e nevojshme planifikimi: suksesi është i arritshëm.