Cili kryeson me 27 nominime? “EMMY Awards 2025”: Rikthehen emrat e mëdhenj dhe surprizat e vitit!

Janë shpallur zyrtarisht nominimet për edicionin e 77 të “Emmy Awards”, që do të mbahet më 14 shtator 2025. Seriali thriller “Severance” i Apple TV+ kryeson listën me 27 nominime, duke u pozicionuar si një nga favoritët kryesorë të këtij viti.

Menjëherë pas tij vjen “The Penguin” nga HBO Max me 24 nominime, ndërsa serialet e njohura “The White Lotus” dhe “The Studio” marrin nga 23 nominime secili. “The Studio” hyn kështu në garë si një nga komeditë më të vlerësuara të vitit, përkrah fituesit të vitit të kaluar, “The Bear”.

Një moment historik në këtë edicion është nominimi i parë ndonjëherë për Harrison Ford, në moshën 83-vjeçare, për rolin e tij dytësor në komedinë “Shrinking”.

Nominimet u shpallën nga aktorët Harvey Guillén (“What We Do in the Shadows”) dhe Brenda Song (“Running Point”), ndërsa dy kategori të veçanta, reality competition dhe talk show, u zbuluan gjatë programit “CBS Mornings”.

Kategoria për serialin më të mirë dramatik përfshin emra të mëdhenj si “The Last of Us”, “The White Lotus”, “The Diplomat” dhe “Slow Horses”.

Në komedi, priten përballje të forta mes “Hacks”, “The Bear”, “Shrinking” dhe “Only Murders in the Building”.

Te miniseritë dhe filmat televizivë, spikatin “The Penguin”, “Black Mirror” dhe rikthimi i papritur i Bridget Jones në ekranin e vogël me filmin “Mad About the Boy”.

Ceremonia e ndarjes së çmimeve do të transmetohet drejtpërdrejt në CBS, me komedianin Nate Bargatze në rolin e prezantuesit, i cili gjithashtu është vetë i nominuar për specialin e tij “Your Friend, Nate Bargatze”.

Disa nga nominimet kryesore për Emmy 2025:

Serial dramatik:

“Andor”, “The Diplomat”, “The Last of Us”, “Paradise”, “The Pitt”, “Severance”, “Slow Horses”, “The White Lotus”

Serial komedi:

“Abbott Elementary”, “The Bear”, “Hacks”, “Nobody Wants This”, “Only Murders in the Building”, “Shrinking”, “The Studio”, “What We Do in the Shadows”

Miniseri apo serial antologjik:

“Adolescence”, “Black Mirror”, “Dying for Sex”, “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”, “The Penguin”

Reality show më i mirë:

“The Amazing Race”, “RuPaul’s Drag Race”, “Survivor”, “Top Chef”, “The Traitors”

Talk Show më i mirë:

“The Daily Show”, “Jimmy Kimmel Live!”, “The Late Show with Stephen Colbert”

Lista e plotë përfshin qindra emra, ndërsa fituesit do të shpallen më 14 shtator. Tashmë, betejat e mëdha kanë nisur dhe publiku pret me padurim të shohë kush do të ngrejë trofetë më të rëndësishëm të televizionit amerikan.