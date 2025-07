Zbardhet dinamika e vr’asjes së Renis Dobrës: 23-vjeçari u mbyt me litar dhe u hodh me makinë drejt Liqenit të Ulzës

Mat- "Pasi e morën peng e vranë nëpërmjet strangulimit", policia zbardh dinamikën e vrasjes së Renis Dobrës: Autorët hodhën mjetin në Liqenin e Ulzës, trupi i të riut mbeti pa rënë në uji

"Nga hetimet e thelluara të kryera nga grupi i posaçëm hetimor, në drejtimin e Prokurorisë, rezultoi se më datë 08.07.2025, rreth orës 22:10 në fshatin Zenisht, Burrel, shtetasi R. D. është marrë peng dhe me pas është vrarë, nëpërmjet strangulimit (mbytjes me litar).

Autorët, pas vrasjes, e kanë hedhur automjetin e 23-vjeçarit, bashkë me trupin e pajetë të tij, me qëllim që të binin në liqenin e Ulzës. Gjatë rënies, trupi i 23-vjeçarit ka mbetur pranë sektorit "C", pa rënë në liqen, ndërsa automjeti ka rënë në liqen, ku dhe u gjet.

Nga informacionet e siguruara rezulton se 4 shtetasit që kanë marrë pjesë në vrasjen e 23-vjeçarit, nuk kanë qenë të veshur me uniformë policie, si dhe nuk kane përdorur asnjë logo apo automjet te Policisë," tha policia.