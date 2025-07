Edhe Shqipëria me të kuqe! Musk ndan hartën e lindshmërisë së ulët: Evropa duhet të fillojë të ketë familje të mëdha ose do të vazhdojë të vdesë!

SHBA- Elon Musk përmes një postimi në "X" ka trajtuar edhe një herë çështjen lindshmërisë së ulët në Evropë. Në postim ai publikoi një hartë që tregon numrin e lindjeve për vend në Kontinentin e Vjetër. Sipas manjatit të Afrikës së Jugut dhe Evropa ose do të fillojë të ketë familje të mëdha ose do të vazhdojë të vdesë.

Në hartë pjesa më e madhe e Evropës është më të kuqe mes të cilave edhe Shqipëria duke treguar se lindshmëria është ekstremisht e ulët. Sa i përket Kosovës ajo është e vetmja me ngjyrë jeshile në Evropë me lindshmëri pranë normës. Franca dhe disa vende të Ballkanit janë më portokalli jo në nivele aq të ulëta sa pjesa tjetër e Evropës.

Europe will cease to exist soon. We need to bring back having HUGE families. pic.twitter.com/86OeFNkFVA