‘Më ngeci kallashi!’ Skerdi Tase rrëfen si i shpëtoi Gim Boriçi atentatit

I penduari i drejtësisë, Skredi Tase rrëfen në GJKKO tentativën për vrasjen e Agim Boricit në vitin 2018 në një lokal në Fier. Fillimisht, Skerdi Tase bashkë me Henrik Hoxhën kanë shkuar në spital për ta ekzekutuar Gim Boriçin, por nuk e kanë gjetur.

Më pas ata janë ndodhur drejt shtëpisë, për ta vrarë, ndërsa Gim Boriçi ka qenë duke pirë kafe bashkë me të vëllanë. Të dy i shpëtuan atentatin, Skerdi Tase ka rrëfyer në GJKKO se ndërsa po qëllonte me breshëri ndaj tyre, i ngeci kallashi.

Më pas në rol është futur edhe Henrik Hoxhaj, i cili ka qëlluar me pistoletë derisa i mbaruan plumbat, por vëllezërit Boriçi shpëtuan pa i kapur asnjë fishek.

“Gim Boriçin shkuam ta qëllonim tek spitali por nuk e gjetëm, ishte larguar, në makinën e punës, Reno Klio kishim edhe armët, ishim të pajisur dhe me maska si këto që përdor policia, pastaj shkuam tek shtëpia e tij, e pamë duke pire kafe me vëllain, tha Henriku behu gati se qenkan të dy. Ndaluam para lokalit fillova të qëlloj me ngeci kallashi. Henriku gjuajti me një pistoletë deri sa i mbaruan fishekët, ata nuk i kapi asnjë fishek”, tha Tase në GJKKO.

Më pas ai ka rrëfyer si dogjën mjetin, duke pësuar edhe vetë djegie në fytyrë e duar.

“Dogjëm makinën pas atentatit diku tek shinat e trenit, u dogja dhe vet pak nga zjarri në fytyrë dhe duar, u larguam pastaj në shtëpi”, tregon Tase.

Fajin për atentatin që nuk u realizua, Henrik Hoxhaj ia la Skerdi Tases.

“Kisha hedhur dorezat në një kosh plehrash pas atentatit ndaj Boriçit, edhe ato mu dogjën pak. Henriku më bënte mua fajtor që nuk u bë puna siç duhet. Henriku kishte frik mos kishim lënë prova por “Reno”, Renato Saliaj i tha që të rrinim pa merak se s’kishin asgjë”, ka thënë Tase.