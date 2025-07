Shkrimtari Roberto Saviano fiton gjygjin me mafien italiane, shpërthen në lot në sallë pas vendimit: Më vodhën jetën!

Napoli, 15 korrik 2025 – Pas gati 17 vitesh nga ngjarja që ndryshoi jetën e shkrimtarit Roberto Saviano, Gjykata e Napolit ka konfirmuar dënimet për një nga drejtuesit më të fuqishëm të Kamorrës, Francesco Bidognetti, dhe avokatin e tij, Michele Santonastaso, të cilët kanë kërcënuar publikisht Savianon dhe gazetaren Rosaria Capacchione, gjatë procesit të madh gjyqësor “Spartacus”.

Francesco Bidognetti, lider i klanit Casalesi, është dënuar me 1 vit e 6 muaj burg, ndërsa avokati i tij Santonastaso është dënuar me 1 vit e 2 muaj, për kërcënime të rënda me metoda mafioze. Kërcënimet janë bërë gjatë një seance gjyqësore në vitin 2008, nëpërmjet një dokumenti të nënshkruar nga Bidognetti dhe mafiozi tjetër Antonio Iovine (i cili më pas u bë bashkëpunëtor i drejtësisë), dhe që u lexua në sallën e gjyqit nga vetë Santonastaso.

Roberto Saviano, autor i librit të famshëm Gomorra, prej atij momenti jeton nën mbrojtjen e truprojës, për shkak të kërcënimeve të vazhdueshme. Vendimi i gjykatës u prit me duartrokitje në sallë dhe me lot nga vetë Saviano, i cili përqafoi avokatin e tij dhe deklaroi: “Fitorja është në procedurat, por jeta ime është shkatërruar. Më është vjedhur.”

Presion politik dhe sulme publike Vendimi i së hënës përbën jo vetëm një fitore ligjore, por edhe një konfirmim moral për gazetarinë. Saviano është përballur ndër vite me kritika të ashpra, veçanërisht nga e djathta ekstreme italiane. Kryeministrja Giorgia Meloni dhe Matteo Salvini, lideri i Legës, kanë vënë në dyshim nevojën për mbrojtjen e tij, ndërsa Salvini ka kërcënuar më parë tërheqjen e mbrojtjes shtetërore ndaj shkrimtarit.

Vendimi i gjykatës është përgjigjja më e qartë ndaj atyre dyshimeve: kërcënimet ishin reale dhe të drejtuara personalisht ndaj tij dhe ndaj gazetarisë së lirë.

“Tani kemi prova zyrtare se shefat mafiozë dhe avokatët e tyre firmosën një deklaratë ku shënjestronin ata që denoncuan pushtetin e tyre kriminal. Dhe nuk sulmuan politikën, por gazetarinë,” – deklaroi Saviano pas vendimit.

Ngjarja mbetet një rast unik në historinë e drejtësisë, ku një mafie sulmon publikisht gazetarët përballë trupit gjykues, duke i konsideruar ata përgjegjës për dënimet e veta. Gjykata e Napolit më në fund vulosi këtë sulm si akt kriminal mafioz, duke përmbyllur një proces që zgjati gati dy dekada.