Zjarri në landfillin e Elbasanit, qytetarja dorëzon padinë dhe kërkon dëmshpërblim për përkeqësimin e gjendjes së saj shëndetësor

ELBASAN- Një qytetare ka dorëzuar padinë e parë në lidhje me ndotjen e madhe që është regjistruar në këtë qytet përshkak të zjarrit i cili dogji për disa ditë mbetjet në landfillin e Elbasanit. Qyetetarja e shoqëruar me avokatin e Drejtësia Sociale, Gentian Sejrani kërkon dëmshpërblim për përkeqësimin e gjendjes së saj shëndetësore.

Sipas një postimi në "Facebook" nga Drejtësia Sociale, qytetarët përshkak të zjarrit përjetuan simptoma shqetësuese si vështirësi në frymëmarrje, djegie në sy, dhimbje koke dhe ndjesi të përziera. Më tej theksojnë se kjo padi është një hap i rëndësishëm drejt kërkimit të drejtësisë mjedisore dhe llogaridhënies institucionale, në një qytet që prej vitesh përballet me ndotje sistematike dhe mungesë transparence mbi menaxhimin e mbetjeve urbane.

Postimi i plotë:

Një javë pas protestës së zhvilluar në qytetin e Elbasanit kundër ndotjes që vjen nga zjarret e pamenaxhuara të mbetjeve, një qytetare nga Elbasani, e diagnostikuar me astmë bronkiale në formë të rëndë, ka depozituar një padi civile kundër kompanisë “ECO–ELB” sh.a dhe Bashkisë Elbasan, për dëmet e shkaktuara nga ndotja ajrore e shkaktuar pas zjarrit të madh në landfillin e mbetjeve më 1 korrik 2025. E shoqëruar nga aktivisti dhe avokati i Drejtësi Sociale, Gentian Sejrani, qytetarja kërkon dëmshpërblim për përkeqësimin e gjendjes së saj shëndetësore, si pasojë direkte e kësaj ngjarjeje.

Zjarri, i cili përfshiu hapësira të mëdha të landfillit pranë inceneratorit, çliroi re të dendura tymi të zi, me erë të rëndë djegieje plastike dhe materiale organike, që për ditë të tëra u përhapën në zonat e banuara. Gjatë javës së parë të muajit korrik, qytetarët e Elbasanit, përfshirë edhe paditësen, përjetuan simptoma shqetësuese si vështirësi në frymëmarrje, djegie në sy, dhimbje koke dhe ndjesi të përziera.

Kjo nuk është hera e parë që një ngjarje kaq e rëndë ndodh. Ngjarje të ngjashme janë regjistruar në të njëjtin vend edhe në vitet 2022 dhe 2023, duke treguar se kompania “ECO–ELB” sh.a ka dështuar të marrë masa parandaluese, pavarësisht precedentëve. Nga ana tjetër, Bashkia Elbasan nuk ka vepruar sipas përgjegjësive që i ngarkon ligji për mbrojtjen e jetës dhe mjedisit të qytetarëve.

Sipas matjeve të realizuara nga organizata COPLAN më 2 korrik, cilësia e ajrit ka qenë shumëfish mbi normat e lejuara të BE-së, duke përfshirë nivele alarmante të NO₂, CO₂, metanit, komponimeve organike të paqëndrueshme (VOCs) dhe grimcave PM2.5/PM10 – me pasoja të rënda për shëndetin, veçanërisht për personat me sëmundje kronike respiratore. Kjo padi është një hap i rëndësishëm drejt kërkimit të drejtësisë mjedisore dhe llogaridhënies institucionale, në një qytet që prej vitesh përballet me ndotje sistematike dhe mungesë transparence mbi menaxhimin e mbetjeve urbane. Ne qëndrojmë pranë të gjithë qytetarëve që kërkojnë të mbrojnë shëndetin e tyre dhe të jetojnë në një mjedis të pastër dhe të sigurt!