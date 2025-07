Ish –ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, shtrohet me urgjencë në gjendje të rëndë në QSUT

Ish-ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, është shtruar me urgjencë që prej të shtunës në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” në Tiranë, pas përkeqësimit të gjendjes së tij shëndetësore.

Raportohet se Beqaj është paraqitur në spital me temperaturë të lartë dhe një infeksion të rëndë në lëkurë, ndërsa gjendja e tij vazhdon të mbetet e pastabilizuar.

Ilir Beqaj ndodhej prej më shumë se një viti në paraburgimin e Durrësit, ku po mbahet në kuadër të dosjes “SASPAC” që lidhet me abuzimin me donacionet e huaja në shëndetësi. Paralelisht, ai po përballet në gjykatë me një tjetër proces penal për çështjen e sterilizimit, për të cilën po gjykohet në procedurë të zakonshme.