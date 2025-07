Horoskopi i Paolo Fox për ditën e sotme, e martë 15 korrik 2025

Lexo më poshtë parashikimet astrologjike të Paolo Fox për çdo shenjë të zodiakut. Zbulo çfarë kanë rezervuar yjet sot për ty në dashuri, punë, mirëqenie dhe fat.

♈ Dashi

Ky është një moment i përshtatshëm për të menduar për të ardhmen dhe për të nisur të planifikosh sfidat që do të të presin nga shtatori e tutje. Edhe pse në punë gjithçka nuk duket ende e qartë, po kalon një fazë transformimi dhe rishikimi të thellë. Që nga qershori, ndikimi i Jupiterit ka filluar të trazojë situata të qëndrueshme, duke të shtyrë të mbyllësh çështje që nuk kanë më vlerë. Kjo mund të sjellë paqartësi, por është një proces i nevojshëm për të bërë vend për interesa të reja. Nëse je sipërmarrës, duhet të analizosh burimet që ke, të vlerësosh likuiditetin dhe të mendosh strategji të reja për të ringjallur biznesin. Punonjësit që ndihen të pakënaqur në ambientin aktual, mund të mendojnë për një ndryshim, si transferim apo ndërrim sektori – por mos vepro me impuls. Hëna po kalon në shenjën tënde dhe do të sjellë energji pozitive në ndjenja dhe marrëdhënie. Edhe Venusi ndihmon në rikuperim emocional. Prandaj, kushto më shumë kohë dashurisë dhe miqësive – do të të ofrojnë mbështetje gjatë kësaj faze të thellë transformimi.

—

♉ Demi

Po përjeton një periudhë të mbushur me projekte për të ardhmen, ndaj shpresoj të mos ndalosh për shkak të kujtimeve të së kaluarës. Kohët e fundit, ke kaluar një "revolucion" personal apo profesional, shpesh i shoqëruar nga zhgënjime ose vështirësi. Nëse ke ndryshuar vend pune, rol apo grup që nga shkurti e këtej, është normale të ndjesh pasiguri. Faza të tilla kërkojnë që të ripërtërijmë gjithçka. Megjithatë, yjet e korrikut dhe gushtit janë në favorin tënd, veçanërisht për rinovim dhe ide të reja. Do të mund të përmirësosh situatën ekonomike dhe të hedhësh hapa përpara – por gjithçka kërkon mund. Sa më shumë të përpiqesh, aq më shumë do të fitosh. Mos e humb besimin dhe shiko nga e ardhmja me guxim.

—

♊ Binjakët

Dje ke qenë pak i lodhur dhe nën presion, ndoshta për shkak të tensioneve që janë grumbulluar prej kohësh. Sot nuk është një ditë e keqe, por më tepër një ditë pritjeje. Të këshilloj të ruash qetësinë dhe të mos bësh hapa të nxituar. Nga e mërkura, situata përmirësohet dhe do të ketë lajme të mira për negociata, projekte apo takime. Edhe pse je zakonisht i zhdërvjellët në komunikim, sot është më mirë të dëgjosh se sa të flasësh: kjo do të të ndihmojë të kuptosh më mirë qëllimet e të tjerëve dhe të përgatitesh për një kundërpërgjigje më të mençur. Në dashuri, Venusi në shenjën tënde shton pasionin. Nëse nuk je i kënaqur me lidhjen aktuale, mund të nisësh të shikosh përreth. Zemra jote ka nevojë për ndjesi të reja.

—

♋ Gaforrja

Ndikimi pozitiv i djeshëm vazhdon edhe sot. Hëna është në favorin tënd dhe sjell harmoni. Kjo është një ditë ku mund të përfitosh më shumë nga mundësitë, sidomos në punë. Jupiteri të ndihmon veçanërisht nëse po studion apo po mendon të ndryshosh drejtimin profesional. Nëse je duke përfunduar studime apo po mendon të zhvendosesh diku më stimulues, është momenti i duhur për të reflektuar. Qielli është i qetë dhe pa kundërshtime, ndaj shfrytëzoje për të hedhur hapa të guximshëm, sidomos në dashuri. Gushti dhe shtatori janë muaj të favorshëm për të marrë vendime të rëndësishme. Mos lejo që zhgënjimet e së kaluarës të të ndalin: përpara ke mundësi të reja dhe të bukura për rritje personale dhe profesionale.

—

♌ Luani

Energjia dhe vendosmëria jote janë shumë të forta këto ditë dhe do të arrijnë kulmin të mërkurën dhe të enjten. Megjithatë, disa marrëdhënie apo situata të rëndësishme mund të mos të bindin plotësisht. Kujto se ky vit dhe i gjithë vitit që vjen do të të japin kontroll të plotë mbi jetën dhe vendimet e tua – askush nuk do të të diktojë më. Karakteri yt krenar të ka mbajtur shpesh të pavarur, por për hir të paqes, ke bërë sakrifica. Tani është koha për të ndryshuar sjelljen: në dashuri dhe jetën private ke mundësi të shkëlqyera. Fundi i verës sjell mundësi për lidhje të reja ose për të forcuar një ndjenjë ekzistuese. Ji i hapur ndaj mundësive dhe vepro me guxim.

—

♍ Virgjëresha

Sikurse dje, edhe sot je shumë i vendosur të zgjidhësh çështje të rëndësishme, edhe pse rezultatet do të vijnë vetëm në planin afatgjatë. Je perfeksionist dhe shpesh tenton të nxitohesh – kjo mund të të dëmtojë. Ndërmjet shkurtit dhe prillit, kjo sjellje të ka shkaktuar stres dhe pagjumësi, pa ndonjë përfitim konkret. Në dashuri, ke pasur tensione dhe debate që tani është më mirë të shmangen. Nëse të intereson një lidhje, përpiqu të mos e përkeqësosh situatën me konflikte të drejtpërdrejta. Shumë keqkuptime janë kalimtare dhe të zgjidhshme. Kjo vlen sidomos nëse ke një partner që është larg për shkak të punës apo angazhimeve. Korriku të kërkon shumë durim: me qetësi dhe këmbëngulje do t’i kapërcesh vështirësitë.

—

♎ Peshorja

Ti dashuron me intensitet, por ke nevojë për dikë që të kuptojë vërtet se çfarë ndjen brenda vetes. Së fundmi, mund të kesh vënë përpara imazhin dhe dukjen e jashtme, duke sakrifikuar dëshirat e tua për të ruajtur një qetësi të përkohshme. Por tashmë është koha që të përballesh me realitetin. Prej një muaji, Jupiteri po të shtyn të bësh pastrim: të largosh njerëzit dhe gjërat që nuk kanë më vend në jetën tënde. Nëse ke mbyllur një bashkëpunim pune apo ke ndryshuar plan, mund të ndihesh i zhgënjyer, sidomos nëse ke besuar te dikush që rezultoi i pabesueshëm. Për ty, respekti dhe sjellja e mirë janë thelbësore – kur dikush të trajton me kujdes, ti ndihesh i tërhequr. Por edhe e kundërta vlen! Dashuria mund të të japë kënaqësi, por është e rëndësishme të gjesh ekuilibrin dhe të mos nxitohesh me vendime. Merr kohën që të duhet.

—

♏ Akrepi

Hëna ndodhet në një pozicion të favorshëm për ty dhe ndihmon që të kapërcesh pengesa dhe të shohësh përpara me më shumë qetësi. Ke nevojë për një këndvështrim të ri për gjërat që bën. Në punë, ndihma është e qartë, ndërsa në aspektin financiar ende je në fazë pritjeje dhe vlerësimi. Nëse po pret një rikthim të projektit apo një konfirmim, ka shumë gjasa që lajmet të vijnë më shpejt nga ç’e pret – edhe falë ndihmës së Jupiterit. Korriku është muaj kyç për ty: duhet të marrësh vendime të rëndësishme dhe do të jesh në qendër të vëmendjes. Nëse së fundmi ke njohur dikë që të tërheq, vazhdo ta ndërtosh këtë lidhje: gushti do të sjellë konfirmime në dashuri. Emocionet sot janë më të forta dhe lidhjet afektive mund të forcohen – mund të jetosh momente të thella dhe të veçanta.

—

♐ Shigjetari

Sikurse dje, edhe sot është e rëndësishme të qëndrosh i vëmendshëm ndaj provokimeve dhe tensioneve përreth teje. Disa planetë ndodhen ende në pozicion të kundërt, por ndryshe nga fillimi i vitit, situata po fillon të lëvizë. Nga janari deri në qershor, ke kaluar një periudhë të vështirë, sikur ishe ngjitur në një mal të pjerrët pa mundësi për të parë majën. Tani energjia përreth teje ndryshon – dhe duhet të ndryshosh edhe ti. Rishiko planet, sidomos nëse je në të njëjtën kompani prej vitesh: mund të ndihesh i lodhur nga disa marrëdhënie. Merkuri është në pozicion të mirë deri në fund të muajit, ndaj përfito për të shtyrë përpara projektet. Ditët e mërkurë, e enjte dhe e premte janë ideale për takime apo propozime. Këto mund të sjellin përparim profesional konkret.

—

♑ Bricjapi

Me këtë qiell, është vështirë të gabosh – megjithëse opozita e Jupiterit të ka testuar durimin kohët e fundit. Shpesh e pyet veten pse çdo gjë të kushton më shumë mund se të tjerëve, veçanërisht në jetën sentimentale. Nëse ndihesh i lodhur, është sepse po përpiqesh të menaxhosh shumë gjëra njëkohësisht. Ke investuar shumë në punë, duke lënë pas dore jetën personale. Kjo mund të krijojë zhgënjim, sidomos nëse lidhjet e tua kanë filluar të ndiejnë mungesën tënde. Dëshira për të qenë në qendër është normale, por duhet të përballesh edhe me zgjedhjet që ke bërë në të kaluarën. Ky është momenti për të rivlerësuar gjithçka dhe për të vendosur se ku e meriton të shkosh me gjithë këtë përpjekje.

—

♒ Ujori

Me Venusin që ndodhet në pozicion aktiv, nuk do ta kesh të vështirë të bësh zgjedhje të mira në dashuri. Edhe ata që janë mbyllur pas zhgënjimeve të mëparshme, mund të ndiejnë sërish një ndjesi të fortë tërheqjeje ndaj dikujt të veçantë. Ndonjëherë dashurohesh pa e ditur si ta shprehësh – nga frika e refuzimit apo pasiguritë e tua. Por Venusi po të shtyn të hapesh. Çiftet që e duan njëri-tjetrin, pas muajsh të vështirë si qershori, mund të gjejnë sërish harmoninë. Madje disa mund të vendosin për martesë apo bashkëjetesë. Në punë, situata është më e ndërlikuar. Çështjet financiare dhe kontratat duhen rishikuar. Nëse je punonjës, mund të ndihesh i kufizuar nga burimet. Nëse ke aktivitet tëndin, duhet të kontrollosh shpenzimet dhe të kërkosh më shumë. Ujori është tolerant, por vetëm deri në një pikë!

—

♓ Peshqit

Shpresoj që ky qiell të të sjellë frymëzimin e duhur. Hëna në shenjën tënde dhe aftësia jote e veprimit janë dy burime të fuqishme që ke sot. Në karrierë, studime apo çështje biznesi, Jupiteri është në anën tënde dhe të hap rrugë të reja. Por në dashuri, diçka mund të mos shkojë siç dëshiron. Ndoshta je shumë i zënë ose i hutuar nga problemet praktike dhe nuk i kushton partnerit kohën e duhur. Nuk bëhet fjalë për ndarje, por është e rëndësishme të tregosh që lidhja ka rëndësi për ty. Mjafton një udhëtim i vogël apo një aktivitet i përbashkët për të rikthyer afërsinë. Gjithsesi, korriku është muaj i çuditshëm për dashurinë – gushti do të jetë më i mirë. Nëse ke një vendim për të marrë, prit edhe pak. Jupiteri premton propozime apo konfirmime pune. Rri i hapur dhe i duruar – do të vijnë surpriza interesante. /noa.al