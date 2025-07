Luis Enrique dhe Joao Neves përballen me hetim disiplinor pas incidentit në finalen e Kupës së Botës për Klube

Zürich, 15 korrik 2025 – Trajneri i PSG-së, Luis Enrique, dhe mesfushori portugez Joao Neves mund të përballen me masa disiplinore nga FIFA pas sjelljeve të tyre të dyshimta në fundin e finales së Kupës së Botës për Klube, të luajtur të dielën.

Luis Enrique u pa duke sulmuar verbalish dhe fizikisht Joao Pedron pas fishkëllimës së fundit të ndeshjes, ndërsa Joao Neves u përjashtua me karton të kuq në minutën e 86-të për një tërheqje të dhunshme të flokëve të mbrojtësit spanjoll Marc Cucurella. Të dy rastet janë përfshirë në raportet zyrtare të gjyqtarëve.

Sipas burimeve pranë FIFA-s, organi më i lartë i futbollit botëror nuk ka marrë ende një vendim zyrtar, por komiteti disiplinor është duke shqyrtuar mundësinë e hapjes së një hetimi të pavarur. Nëse vendoset të ndërmerren masa, ato mund të përfshijnë gjoba ose pezullime, në varësi të ashpërsisë së veprimit dhe precedentëve disiplinorë të lojtarëve apo trajnerëve të përfshirë.

Megjithatë, çdo sanksion i mundshëm aktualisht do të zbatohej vetëm brenda Kupës së Botës për Klube, dhe nuk do të ndikonte automatikisht në pjesëmarrjen e tyre në gara të tjera të klubeve ose përfaqësueseve kombëtare. FIFA ruan të drejtën që, në raste të veçanta dhe me kërkesë të komitetit përkatës, një pezullim të mund të zgjerohet edhe përtej një gare të vetme.

Për momentin, vendimi përfundimtar mbetet pezull, ndërsa FIFA pritet të analizojë në detaje pamjet filmike dhe raportet e arbitrit në ditët në vijim. Të hënën, asnjë vendim nuk ishte marrë ende, ndërsa pritet që komiteti disiplinor të dalë me një vendim përfundimtar brenda javës.

