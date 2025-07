Iluma i sjell inovacionin interaktiv në ambientin ikonik të Vilës 31

Ishte një mbrëmje ku teknologjia takoi traditën, dhe dizajni takoi ndjeshmërinë. Në Vilën 31 në Tiranë, një hapësirë me rëndësi historike dhe arkitektonike, lançimi i pajisjes IQOS Iluma i e shndërroi vendin në një prezantim të gjallë të teknologjisë së zgjuar dhe dizajnit të orientuar drejt përdoruesit.

Pajisja Iluma i, me funksionalitetet e reja Play & Pause dhe Flex Puff, nuk u shpjegua vetëm me fjalë: u përjetua. Të ftuarit kaluan nëpër një stacion glambot për foto, i ngjashëm me ata që shihen në eventet ndërkombëtare, për t’u futur më pas në një rrugëtim interaktiv.

Një mur i madh LED reagonte ndaj çdo lëvizjeje, duke i kthyer hapat në impulse vizuale. Në një stacion, pjesëmarrësit gdhendnin personalisht mbajtëset e pajisjeve përmes teknologjisë me lazer.

Në një tjetër, një rrjetë e ndjeshme ndaj prekjes lejonte që dritat LED të ndryshonin sipas forcës së dorës—një metaforë për mënyrën si teknologjia formësohet nga individi.

Pjesë e përvojës multisensoriale ishte një “host” me zë të stilizuar si AI, i realizuar nga komentatori Alban Xhihani, që udhëzonte me zë të qetë. Zëri nuk dominonte; ai udhëzonte.

Koreografia e Taulant Shehut solli dimensionin njerëzor, duke ndërthurur hapat folklorikë shqiptarë me ritme futuriste. Performanca kujtoi të gjithëve se ndërsa inovacioni shikon përpara, identiteti mbetet busull.

Elementi final? Sfida e kasafortës digjitale, ku të ftuarit zbulonin kode për të marrë dhurata të personalizuara. Shkodra Elektronike përmbylli mbrëmjen me një performancë live, duke thelluar aleancën e IQOS me krijuesit vizionarë shqiptarë.