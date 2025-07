Berisha: Rama po sillet si kryebashkiak i Shqipërisë! Kryetarët e bashkive të djathta do të zbatojnë Kushtetutën!

Tiranë, 14 korrik 2025 – Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar ashpër ndaj sjelljes së kryeministrit Edi Rama, duke e akuzuar se po përpiqet të përvetësojë pushtetin vendor dhe se po sillet si “kryebashkiak i Shqipërisë”, përtej kompetencave që i jep kushtetuta.

Në një deklaratë për mediat, Berisha përgëzoi kryetarët e bashkive të djathta që, sipas tij, i kanë kthyer përgjigje të qarta Ramës dhe kanë refuzuar të zbatojnë urdhra të cilët bien ndesh me ligjin. Ai solli në vëmendje qëndrimin e kryetarit të bashkisë së Kavajës, i cili, sipas Berishës, e kundërshtoi hapur Ramën për çështjet që lidhen me shkarkimet dhe ndërhyrjet në pushtetin vendor.

Berisha deklaroi se sjellja e kryeministrit bie ndesh me Kartën Evropiane të Autonomisë Lokale dhe me të gjitha parimet që rregullojnë ndarjen e pushteteve në një vend demokratik. Ai e akuzoi Ramën për arrogancë dhe etje për pushtet total, duke shtuar se: “Edi Rama nuk e njeh kushtetutën. Ai do të jetë jo vetëm kryeministër, por edhe kryebashkiak i Shqipërisë.”

Ish-kryeministri theksoi se kryetarët e bashkive duhet të bazohen në kushtetutë, ligjet e qeverisjes vendore dhe Kartën Evropiane të Autonomisë Lokale, jo në udhëzimet e partisë.

Ai i rikujtoi opinionit publik edhe të kaluarën e kryeministrit Rama, duke e lidhur me regjimin komunist dhe duke thënë se “ai e ka tmerr fjalën demokrat, sepse i kujton rrëzimin e etërve të tij nga pushteti.”

Në përfundim, Berisha paralajmëroi se ky centralizim i pushtetit dhe përpjekjet për të kontrolluar çdo hallkë të shtetit janë dëshmi e rrëshqitjes drejt autoritarizmit dhe shkeljes së rëndë të demokracisë në vend.

