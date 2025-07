Bota e punës po përballet me një revolucion. Me përparimet teknologjike me një ritëm të paparë, ekspertët paralajmërojnë se miliona vende pune janë në rrezik. Deri në vitin 2030, rreth 800 milionë njerëz në nivel global mund të humbasin pozicionet e tyre, pasi inteligjenca artificiale zëvendëson rolet tradicionale. Megjithatë, ky ndryshim nuk ka të bëjë vetëm me humbjen e vendeve të punës – ka të bëjë me transformimin, me profesione të reja që tashmë janë në horizont.

Inteligjenca artificiale konsiderohet gjerësisht si një vrasës i vendeve të punës. Një raport nga McKinsey parashikon se deri në vitin 2030, deri në 800 milionë vende pune mund të zhduken për shkak të automatizimit dhe proceseve të drejtuara nga AI. Ndërsa teknologjia përparon, shqetësimet po rriten, veçanërisht midis punëtorëve në industritë ku AI është gati të zëvendësojë kontributin njerëzor. Një sondazh i Gallup në Shtetet e Bashkuara zbulon se 22% e punëtorëve tani shqetësohen për humbjen e vendeve të tyre të punës për shkak të AI-së gjeneruese, një rritje prej 7% nga vitet e kaluara. Ky realitet i zymtë pikturon një pamje të një tregu pune që ndryshon me shpejtësi.

Megjithatë, ekspertët argumentojnë se, ndërsa AI mund të zëvendësojë disa pozicione, ajo po nxit gjithashtu mundësi të reja. Këto vende pune në zhvillim nuk kanë të bëjnë thjesht me mbushjen e boshllëqeve të lëna nga makinat, por me krijimin e roleve krejtësisht të reja që nuk ekzistonin më parë. Sipas drejtorit ekzekutiv të OpenAI, Sam Altman, ky ndryshim përfaqëson një ripërcaktim të plotë të vetë punës, pasi AI bëhet një mjet për të rritur produktivitetin njerëzor në vend që thjesht ta zëvendësojë atë.

Ndërkohë që zhvendosja e vendeve të punës është një shqetësim urgjent, rritja e inteligjencës artificiale po çon gjithashtu në krijimin e kategorive të reja të punës. Ekspertët nxjerrin në pah disa role që do të jenë shumë të kërkuara në dekadën e ardhshme. Midis tyre është pozicioni i një inxhinieri të shpejtë , një profesionist i aftë në hartimin e inputeve që udhëheqin sistemet e inteligjencës artificiale. Ndërsa bizneset integrojnë gjithnjë e më shumë inteligjencën artificiale në operacionet e tyre, nevoja për individë që mund të bashkëveprojnë në mënyrë efektive me këto teknologji dhe t’i menaxhojnë ato do të rritet.

Për më tepër, zyrtarët e etikës së inteligjencës artificiale do të jenë thelbësorë, pasi inteligjenca artificiale vazhdon të përshkojë industri si financa, kujdesi shëndetësor dhe drejtësia. Këta profesionistë do të ndihmojnë në sigurimin që sistemet e inteligjencës artificiale të jenë të drejta, transparente dhe në përputhje me rregulloret globale. Në fushën mjekësore, roli i teknikëve të kujdesit shëndetësor të ndihmuar nga inteligjenca artificiale po bëhet thelbësor, pasi inteligjenca artificiale ndihmon me diagnostikimin, planifikimin e trajtimit dhe imazherinë mjekësore.

Profesione të tjera në zhvillim përfshijnë specialistët e mirëmbajtjes së AI-së , të cilët do të mbikëqyrin makineritë e drejtuara nga AI në fabrika dhe qendra logjistike, duke siguruar që si sistemet mekanike ashtu edhe sjellja e AI-së të funksionojnë në mënyrë optimale. Roli i analistëve të AI-së së qëndrueshme do të përqendrohet në mënyrën se si AI mund të zvogëlojë konsumin e energjisë, mbeturinat dhe emetimet, duke i ndihmuar organizatat të përmbushin objektivat e qëndrueshmërisë.

Në industrinë krijuese, drejtorët krijues të përmirësuar nga inteligjenca artificiale do ta integrojnë inteligjencën artificiale në rrjedhat e tyre të punës, duke eksperimentuar me përmbajtje të gjeneruar nga makinat për të krijuar dizajne dhe prodhime të teknologjisë së fundit. Së fundmi, kërkesa për edukatorë të shkrim-leximit në inteligjencën artificiale do të rritet, pasi më shumë profesionistë, nga shkollat te korporatat, duhet të trajnohen se si t’i përdorin mjetet e inteligjencës artificiale në mënyrë efektive dhe etike.

Ndërsa automatizimi dhe inteligjenca artificiale marrin përsipër detyrat e përsëritura, industritë po shohin një ndryshim në natyrën e punës. Sipas Jim Farley, CEO i Ford , inteligjenca artificiale mund të eliminojë deri në gjysmën e vendeve të punës në sektorin e punonjësve në të ardhmen e afërt. Megjithatë, ai thekson gjithashtu se inteligjenca artificiale do të krijojë role të reja që përqendrohen në bashkëpunimin midis njerëzve dhe makinave. Këto pozicione do t’u kërkojnë punëtorëve të shfrytëzojnë fuqinë e inteligjencës artificiale për të përmirësuar punën e tyre, duke kombinuar gjykimin njerëzor me efikasitetin teknologjik.

Ky ndryshim drejt roleve hibride — ku njerëzit punojnë së bashku me AI-në për të arritur rezultate më të mëdha — tashmë po vihet re në kompani si Yijin Hardware, një lider global në përpunimin CNC. Drejtori ekzekutiv Gavin Yee ka theksuar se AI nuk po eliminon vendet e punës, por po i transformon ato. “Ne po dëshmojmë evolucion, jo zhdukje”, tha ai, duke nënvizuar rëndësinë e përshtatjes ndaj një peizazhi në ndryshim.