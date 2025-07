BE-ja shtyn tarifat hakmarrëse ndaj SHBA-së

Tarifat hakmarrëse të BE-së mbi eksportet amerikane janë shtyrë përsëri, njoftoi Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.

Kundërmasat, të cilat pritej të fillonin të martën, erdhën në përgjigje të taksave fillestare të importit të çelikut dhe aluminit nga Presidenti i SHBA-së, Donald Trump.

Hakmarrja e BE-së, e cila do të kishte prekur mallra amerikane me vlerë 21 miliardë euro, u pezullua për herë të parë në mars.

Ky pezullim është zgjatur deri në fillim të gushtit, tha von der Leyen në një konferencë për shtyp të dielën.

Von der Leyen u tha gazetarëve: “Shtetet e Bashkuara na kanë dërguar një letër me masa që do të hyjnë në fuqi nëse nuk ka një zgjidhje të negociuar, kështu që ne do ta zgjasim pezullimin e kundërmasave tona deri në fillim të gushtit.”

“Në të njëjtën kohë, ne do të vazhdojmë të përgatitemi për kundërmasat në mënyrë që të jemi plotësisht të përgatitur.”

Presidentja e Komisionit Evropian këmbënguli se BE-ja “gjithmonë ka qenë shumë e qartë se ne preferojmë një zgjidhje të negociuar.”

“Kjo mbetet kështu dhe ne do ta përdorim kohën që kemi tani deri më 1 gusht”, shtoi ajo.

Ministrat e tregtisë së BE-së pritet të takohen në Bruksel të hënën për të diskutuar se si të përgjigjen. Kjo vjen pasi Trump i shkroi një letër von der Leyen-it duke njoftuar planet e tij për të vendosur tarifa prej 30% mbi importet nga BE-ja, duke filluar nga 1 gushti.

Ai paralajmëroi se, nëse partneri tregtar do të hakmerrej me detyrime importi kundër SHBA-së, ai do të kundërpërgjigjej duke rritur tarifat përtej 30%.

Në një intervistë të regjistruar paraprakisht me Fox News, e cila u transmetua të shtunën në mbrëmje, Trump tha se disa vende ishin “shumë të mërzitura tani”, por ai këmbënguli se tarifat nënkuptonin “qindra miliarda dollarë” që po “rrjedhin”.

‘Mbroni interesat evropiane’

Ministrat e tregtisë së BE-së do të takohen të hënën në Bruksel për të diskutuar se sa e fortë duhet të jetë linja ndaj Uashingtonit.

Ministri i Financave i Gjermanisë, Lars Klingbeil, tha të dielën se “negociatat serioze dhe të orientuara drejt zgjidhjes” me SHBA-në ishin ende të nevojshme, por shtoi se, nëse ato dështojnë, BE-së do t’i duhen “kundërmasa vendimtare për të mbrojtur vendet e punës dhe bizneset në Evropë”.

“Dora jonë mbetet e shtrirë, por nuk do të pranojmë gjithçka,” tha Klingbeil për gazetën e përditshme Sueddeutsche Zeitung.

Komentet e tij erdhën pasi Presidenti francez, Emmanuel Macron, i kërkoi të shtunën Komisionit Evropian – i cili negocion në emër të të gjitha vendeve të BE-së – të “mbrojë me vendosmëri interesat evropiane”.

Që nga e shtuna, administrata Trump ka propozuar kushte tarifore për 24 vende dhe për BE-në, e cila përbëhet nga 27 vende.

Më 12 prill, këshilltari tregtar i Shtëpisë së Bardhë, Peter Navarro, vendosi një objektiv për të siguruar “90 marrëveshje në 90 ditë”.

Deri më tani, presidenti ka njoftuar skicat e dy pakteve të tilla me Mbretërinë e Bashkuar dhe Vietnamin, ndërsa negociatat me të tjerët vazhdojnë.