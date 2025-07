Grenell akuzoi ashpër presidenten Osmani, ajo njofton konferencë pas kthimit nga SHBA

13 korrik 2025, 22:20 Kosovë – Richard Grenell, ish-dërguari i presidentit amerikan për Misione të Posaçme, ka kritikuar ashpër presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, për "manipulimin e fjalëve" të presidentit Donald Trump. Akuzat e tij pasojnë një deklaratë të Osmanit gjatë një vizite në Uashington, ku ajo kishte konfirmuar se Trump kishte parandaluar një përshkallëzim të mundshëm të tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë.

Grenell, i cili ka luajtur një rol kyç në negociatat mes Kosovës dhe Serbisë në periudhën 2019-2020, theksoi se Trump ishte nominuar për Çmimin Nobel për Paqe për punën e tij në përpjekjet për normalizimin ekonomik mes dy vendeve. Ai e quajti të pabazuar pretendimin e Osmanit se kishte ndodhur një zhvillim të ri në këtë çështje, duke theksuar se Osmani nuk kishte qenë pjesë e marrëveshjes së Uashingtonit të vitit 2020.

"Donald Trump ka arritur marrëveshjen e paqes dhe normalizimit ekonomik mes Kosovës dhe Serbisë në Zyrën Ovale në vitin 2019-2020. Osmani nuk ishte pjesë e atij procesi. Pretendimi se ka ndodhur diçka të re është absurd," deklaroi Grenell përmes një postimi në X (ish-Twitter).

Deklaratat e Trumpit, të cilat përmendën një "përgatitje për luftë" nga ana e Serbisë, kanë ngjallur shumë reagime. Trump tha më 29 qershor se kishte arritur të parandalonte një përshkallëzim të mundshëm të tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë, duke theksuar se kishte ndërhyrë për të parandaluar luftën dhe se Serbia kishte kërkuar të tregtonte me SHBA-në, një gjë që ai e kishte refuzuar.

Reagimi i Kosovës dhe Serbisë

Pas deklaratave të Grenellit, presidentja Osmani ka njoftuar një konferencë për media, e cila do të mbahet pas kthimit të saj nga Shtetet e Bashkuara. Ajo ka paralajmëruar se do të sqarojë më tej qëndrimin e Kosovës në këtë çështje. Sipas autoriteteve serbe, Osmani ka manipuluar me fjalët e Trumpit dhe ka hedhur akuza të rreme ndaj Serbisë.

Ministri i Jashtëm serb, Marko Gjuriç, ka reaguar duke e akuzuar presidenten e Kosovës për përpjekje të tërheqjes së vëmendjes së SHBA-së me manipulime të faktëve. “Për fat të keq, manipulimet dhe fabrikimet janë mënyra e vetme që Osmani dhe Prishtina mund të përdorin për të tërhequr vëmendjen e Uashingtonit,” tha ai në një postim në X.

Nga ana tjetër, presidenti serb, Aleksandar Vučić, e ka hedhur poshtë pretendimin se Serbia po përgatitej për luftë, duke theksuar se “nuk ka asnjë angazhim ushtarak dhe ne duam të punojmë dhe të ndërtojmë.”

Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë

Deklaratat e fundit vijnë në një kohë kur tensionet mes Kosovës dhe Serbisë mbeten të larta, sidomos në veri të Kosovës, ku shumica e popullsisë është serbe. Sulmet e vitit të kaluar, përfshirë një incident të armatosur në fshatin Banjskë, kanë rritur shqetësimet për mundësinë e përshkallëzimit të situatës.

KFOR, misioni i NATO-s në Kosovë, ka theksuar rëndësinë e ruajtjes së stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, por ka refuzuar të komentojë direkt për deklaratat e Osmanit dhe Trumpit, duke i lënë komentet në duar të institucioneve të Kosovës dhe SHBA-së.

Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë të përplasen në interpretimin e ngjarjeve, ndërkohë që përshkallëzimi i tensioneve në veri të Kosovës ka shpërthyer në sulme dhe akuzat e dyanshme për mbështetje të grupeve të armatosura.