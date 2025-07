Tani që jemi në zemër të stinës më të ndritshme të vitit, dashuria dhe emocionet ndihen më fort se zakonisht.

Dhe kush më mirë se Paolo Fox, astrologu i njohur dhe i dashur nga breza të tërë, mund të përkthente rrahjet e zemrës kolektive të zodiakut?

Rezultati është një renditje plot shkëlqim, që tregon jo vetëm shije dhe simpati, por edhe atë që qielli ka sugjeruar në aspektin e energjisë, tërheqjes dhe prirjes ndaj dashurisë. Ja Top 3 shenjat më të dashura të verës 2025, sipas Paolo Fox:

🥉 Vendi i 3-të – Gaforrja: ëmbëlsia që të fiton

Gaforrja ngjitet në podiumin e Paolo Fox falë aftësisë së saj për të dëgjuar, për të kuptuar dhe për t’i bërë të tjerët të ndihen të pranuar dhe të sigurt. Kjo shenjë e ujit, e sunduar nga Hëna, ka ditur të përfitojë nga prania e Mërkurit, Marsit dhe Diellit për të shprehur qartë ndjenjat e veta – një cilësi që zakonisht mungon te karakteri i saj shpesh i tërhequr.

Në dashuri, Gaforrja ka treguar një anë më të sigurt të vetes: Venusi në shtëpinë e dytë ka ndihmuar për të ndërtuar një marrëdhënie më të shëndetshme me vlerën personale, duke e inkurajuar të kërkojë atë që dëshiron dhe të lërë veten të lirë pa frikë. Ëmbëlsia e saj nuk është parë më si dobësi, por si një forcë magnetike. Ata që e kanë zgjedhur, e kanë bërë këtë sepse janë tërhequr nga aftësia e saj për të krijuar një ambient dashurie të mbrojtur dhe të sinqertë.

—

🥈 Vendi i 2-të – Akrepi: thirrja e intensitetit

Vendi i dytë i takon Akrepit misterioz dhe magnetik, shenjë e sunduar nga Plutoni dhe Marsi, gjithmonë simbol i pasionit të thellë dhe pranisë tronditëse. Gjatë verës, me Venusin e vendosur në shtëpinë e dhjetë, Akrepi pati një mundësi të artë për të shfaqur anën më tërheqëse dhe të vendosur të vetes, veçanërisht në ambientin shoqëror dhe profesional.

Në dashuri, ai ka joshur pa rezerva. Është zgjedhur nga ata që kërkojnë një lidhje të thellë, trupore, instinktive – larg sipërfaqësive verore. Karizma e tij ka lënë gjurmë, sepse ka ditur të balancojë pasionin me konkretësinë. Disa e kanë përjetuar si një flakë të fshehtë, të tjerët si një dashuri të pamundur – por në çdo rast, të paharrueshme. Akrepi ka lënë shenjë, ashtu siç vetëm ai di të bëjë.

—

🥇 Vendi i 1-rë – Luani: mbretëresha dhe mbreti i verës

Luani zë me meritë vendin e parë në renditje. Simboli absolut i verës, Luani ka shkëlqyer veçanërisht falë kalimit të gjatë të Venusit në shenjën e tij. Një pozicion astrologjik i rrallë, që ka nisur në qershor dhe do të vazhdojë deri në fillim të tetorit, duke vënë gjithë vëmendjen mbi këtë shenjë të Zjarrit.

Me Venusin në shenjë, Luani ka pasur mundësinë të shprehë plotësisht magnetizmin e tij natyral, dëshirën për të dashuruar dhe, mbi të gjitha, për të qenë i dashuruar. Ka joshur me buzëqeshjen, bujarinë dhe me atë mënyrë diellore për ta bërë çdo person pranë tij të ndihet në qendër të botës. Energjia pozitive, karizma si në skenë dhe aftësia për të udhëhequr dhe mbrojtur kanë qenë cilësi të parezistueshme. Ata që zgjodhën Luanin, zgjodhën një dashuri që nuk kalon pa u vënë re.

—

Përtej podiumit: Dashi dhe Demi

Jashtë podiumit, por gjithsesi të denjë për t’u përmendur, janë Dashi në vendin e katërt dhe Demi në të pestin. Dashi solli me vete forcën e një fillimi të ri, guximin për të bërë hapin e parë dhe pasionin e papërmbajtur të dikujt që dashuron pa filtra. Ndërsa Demi tërhoqi vëmendjen për stabilitetin e tij të sigurt dhe sensualitetin e qetë, por të thellë.

Të dy janë vlerësuar për cilësi të kundërta, por që plotësojnë njëri-tjetrin: Dashi për energjinë e tij impulsive, Demi për aftësinë për të krijuar themele emocionale të qëndrueshme.

—

Të dashurosh nën qiellin e Venusit

Mësimi më i bukur është se çdo shenjë ka mënyrën e vet unike dhe të çmuar për të dashuruar. Venusi në Luan na tregoi se zemra duhet vënë në lojë me guxim, krenari dhe krijimtari. Dashuria nuk është vetëm ndjenjë, por edhe shprehje e vetvetes. Nëse këtë verë keni dashuruar apo jeni dashuruar, mbajeni këtë ngrohtësi me vete edhe në stinët që vijnë. Sepse, siç na kujton qielli, dashuria e vërtetë nuk ka renditje – ajo ka dritë. /noa.al