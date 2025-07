Rama mbledh nesër deputetët dhe drejtorët e bashkisë dhe të qarkut Tiranë

TIRANË- Ditën e nesërme, kryeministri Edi Rama do të zhvillojë takim me drejtorët e bashkisë dhe deputët e qarkut të Tiranës.

Sipas gazetarit të Top Channel Muhamed Veliu ky takim do të jetë i njëjtë me takimet e zhvilluara para disa ditëve dhe është planifikuar të mbahet në orën 08:30 në ambientet e një hoteli në qendër të Tiranës.

Në këtë takim deputetët aktual dhe ato të zgjedhur dhe drejtorët e bashkisë do të raportojnë mbi problematikat e evidentuara gjatë daljeve të tyre në terren.

Çfarë ndodhi në takimin e 4 korrikut në selinë rozë?

Fokusi i diskutimeve në këtë takim ka qenë evidentimi i problematikave që hasin qytetarët e qarkut të Tiranës. Rama është shprehur se deputetët duhet të zbresin në terren për evidentimin e problematikave dhe të kontaktojnë më qytetarët, si dhe janë ngritur disa grupe pune për fushat të ndryshme si hapësirat publike, shërbimet, parkimi, lejet e ndërtimit.

Kryeministri ka kërkuar që brenda dy javësh të krijohet një raport për tu depozituar më pas në Bashki. Raportohet po ashtu se Rama ka angazhuar dhe ministrat e kabinetit për bashkinë e kryeqyteti. Ministri Petrit Malaj dhe Delina Ibrahimaj janë caktuar të mbikëqyrin financat, ministri Blendi Gonxhe do të ndjekë transportin dhe trafikun, ndërsa Ogerta Manastirliu dhe Anuela Ristani do të merren me hapësira publike.