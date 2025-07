‘Shteti bektashi në zemër të Tiranës’, Rama: Bektashizmi, një thesar shqiptar që s’do e lemë të shuhet

Në një intervistë të posaçme për dokumentarin mbi bektashizmin, Kryeministri Edi Rama konfirmoi se mikroshteti bektashi që ai shpalli në Kombet e Bashkuara do të ngrihet në territorin ku ndodhet aktualisht Kryegjyshata Botërore Bektashiane, në Tiranë.

“Është vetëm një sipërfaqe e vogël toke, pak hektarë, që ata tashmë e zotërojnë dhe ku kanë qendrën e tyre. Por për Shqipërinë është një pjesë shumë e çmuar e trashëgimisë kombëtare, ndërsa për komunitetin është një garanci që ai do të vazhdojë të ekzistojë pa u zhdukur,” – u shpreh Rama. Ky mikroshtet, me një status simbolik dhe shpirtëror, do të jetë vendosur brenda zonës ku sot ndodhet Kryegjyshata, në periferi të Parkut të Madh të Tiranës – një vend që prej dekadash është epiqendra e bektashinjve në botë.

Baba Mondi, kreu shpirtëror i këtij urdhri sufist, ka përshëndetur nismën, duke theksuar se krijimi i një vendi të tyre është një akt njohjeje dhe ruajtjeje:

“Ne jemi për paqe, dashuri dhe bashkëjetesë. Shqipëria është shtëpia jonë dhe ky vend, Kryegjyshata, është tempulli ynë.”

Sipas dokumentarit realizuar nga fotoreporteri britanik Robert Hackman dhe Dritare Tv, ky mikroshtet do të jetë më i vogli në botë dhe do të shërbejë si një qendër shpirtërore ndërkombëtare për bektashinjtë, duke tërhequr studiues, vizitorë dhe pelegrinë nga e gjithë bota./Dritare.net