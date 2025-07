E pazakontë në Kavajë! Djali mashtron babanë, inskenon rrëmbimin dhe i kërkon para

Dy shtetas janë arrestuar nga specialistët e Hetimit të Krimeve në Komisariatin e Policisë Kavajë, pasi kanë inskenuar një rrëmbim për të mashtruar një babë dhe për të marrë një shumë të konsiderueshme parash.

Policia ka vënë në pranga shtetasit Lubjan Camema dhe Bernard Kiptiu në qytetin e Durrësit, pasi 28- vjeçari kishte krijuar një histori të rreme të rrëmbimit, duke e frikësuar babain e tij, shtetasin B. C., se djali i tij ishte kapur dhe kërkoheshin para për lirimin e tij.

Ky akt i pashembullt i mashtrimit ka tronditur jo vetëm viktimën, por edhe komunitetin që u njoh me detajet e ngjarjes.

Pasi babai u mundua të përmbushte kërkesat e “rrëmbyesve,” shtetasi B. K., 45 vjeç, banues në Durrës, u kap në flagrancë nga forcat e policisë. Ai po kërkonte nga shtetasi B. C. shumën e kërkuar, me pretekstin se do të shërbente për lirimin e “djalit të tij.”

Në një moment tjetër, rreth 100 metra larg vendit të ngjarjes, policia gjeti 28-vjeçarin L. C., i cili po i qëndronte i fshehur. Ai u arrestua në flagrancë, pasi doli se kishte inskenuar gjithçka dhe dy ditë më parë i kishte marrë makinën babait të tij, duke dyshuar se e kishte shitur.

Të dy personat janë arrestuar dhe do të përballen me akuza për “Mashtrim,” një krim që ka ndodhur në bashkëpunim. Materialet e hetimit janë dorëzuar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Kavajës për procedura të mëtejshme.