Infantino: ‘Kjo Kupë Bote ishte një sukses i madh! Epoka e artë për klubet ka filluar’!

SHBA – Kupa e Botës për Klube është "gara më e suksesshme e klubeve në botë", tha presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, në prag të finales midis PSG-së dhe Chelseat. "Epoka e artë e futbollit të klubeve ka filluar. Mund të themi me siguri se kjo Kupë e Botës për Klube ka qenë një sukses i madh", u tha ai gazetarëve në Trump Tower në Fifth Avenue në New York, ku FIFA sapo ka hapur një zyrë.

"Dëgjuam se financiarisht nuk do të funksiononte, se askush nuk do të ishte i interesuar, por mund të them se gjeneruam pothuajse 2.1 miliardë dollarë të ardhura, nga 63 ndeshje. Kjo është një mesatare prej 33 milionë dollarësh për ndeshje", shtoi ai. "Asnjë garë tjetër klubesh në botë nuk i afrohet. Është tashmë gara më e suksesshme e klubeve në botë".

Infantino iu përgjigj gjithashtu kritikave: "Të gjitha ekipet që erdhën këtu ishin të lumtura; disa ekipe që nuk erdhën sepse nuk u kualifikuan na telefonuan për të parë se si mund të kualifikoheshin.

Sigurisht, do të më kishte pëlqyer shumë që Liverpooli, Arsenali, Manchester Unitedi, Barcelona, Tottenhami, Milani dhe Napoli, të ishin këtu, por duhet të kualifikohesh dhe ka kritere të ndryshme." Një formulë e re për edicionin e vitit 2029? "Kemi krijuar diçka të re, diçka që është këtu për të qëndruar, diçka që po ndryshon peizazhin e futbollit të klubeve", përfundoi ai.