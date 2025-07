U akuzua se shkatërroi vaksinat e Covid-it me vlerë mijëra dollarë/ Administrata Trump tërheq padinë kundër mjekut

SHBA- Prokuroria amerikane, Pam Bondi, urdhëroi të shtunën mbylljen e çështjes penale ndaj një mjeku të akuzuar për shkatërrimin e vaksinave kundër COVID-19 dhe për shpërndarjen e certifikatave të rreme të vaksinimit. Vendimi për ndërprerjen e ndjekjes penale, ndërkohë që procesi gjyqësor kishte nisur, u mor pas një kërkese nga kongresistja konservatore Marjorie Taylor Greene dhe reflekton kthesën politike të administratës amerikane në qëndrimet mbi vaksinimin, pas rikthimit të Donald Trump në pushtet në janar.

“Dr. Moore u ofroi pacientëve të tij një zgjedhje, në një kohë kur qeveria federale refuzonte ta bënte këtë. Ai nuk meritonte të kalonte vite në burg,” tha Bondi.

Michael Kirk Moore, kirurg plastik në shtetin Utah, u përball me akuza penale nga drejtësia federale në vitin 2023, së bashku me klinikën e tij dhe tre persona të tjerë të dyshuar si bashkëpunëtorë. Ata akuzoheshin për shkatërrimin e vaksinave kundër COVID-19 me vlerë 28,029 dollarë dhe për shpërndarjen e të paktën 1,937 certifikatave të rreme vaksinimi në këmbim të parave.

Dr. Moore, që përballej me mundësinë e dekadave burgimi, akuzohej gjithashtu se u administronte fëmijëve të disa prindërve tretësirë kripe (ujë i kripur steril) në vend të vaksinës dhe më pas lëshonte certifikata të falsifikuara të vaksinimit kundër koronavirusit. Gjyqi nisi këtë javë në një gjykatë federale në Salt Lake City.

Ndërkohë, kongresistja republikane Marjorie Taylor Greene, një nga mbështetëset më të zjarrta të presidentit Trump, kishte kërkuar që ndjekja penale ndaj Moore të pushohej.

“Sipas saj, ky njeri është një hero dhe po ndiqej penalisht sepse ndihmoi njerëzit të shmangnin vaksinimin e detyruar tiranik të vendosur nga qeveria demokrate," u shpreh Greene në një postim në X, duke ripërsëritur qëndrime të përhapura në qarqet kundër vaksinimit.

Pandemia ka shkaktuar ndarje të thella dhe përplasje politike në SHBA, mes mbështetësve të masave mbrojtëse dhe vaksinimit të detyrueshëm dhe grupeve, kryesisht në të djathtën dhe ekstremet e saj, që kundërshtojnë kufizimet e lirive individuale dhe vaksinat.