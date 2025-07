Moti i keq përfshin Spanjën/ Lëshohet alarmi i kuq, dy persona të zhdukur nga përmbytjet (VIDEO)

SPANJË- Dy persona rezultojnë të zhdukur në Katalonjë, pasi shirat e rrëmbyeshëm goditën Spanjën verilindore të shtunën në mbrëmje. Njoftimi i zjarrfikësve u bë publik ndërsa shira të rrëmbyeshëm kanë rënë në verilindje të Spanjës që nga pasditja e djeshme, veçanërisht në Katalonjë, ku autoritetet shpallën alarm të kuq, duke dërguar mesazhe paralajmëruese në telefonat celularë të banorëve.

“Po kërkojmë dy persona në Cuvellès”, tha Departamenti i Zjarrfikësve nëpërmjet X, një komunitet me 17,000 banorë, rreth 50 kilometra larg Barcelonës.

Raging floods wreaked havoc across the globe in early #July

Agjencia meteorologjike Aemet raportoi se më shumë se 100 milimetra ujë ranë në disa vende brenda pak orësh. Shirat shkaktuan përmbytje të menjëhershme që prekën veçanërisht një spital në Barcelonë, i cili u detyrua të pezullonte pranimin e pacientëve të rinj pasi u ndërpre energjia elektrike.

Në aeroportin e Barcelonës, një avion që sapo ishte nisur për në SHBA u detyrua të kthehej pasi pësoi dëme nga breshëri në pjesën e përparme të tij. Stuhia detyroi hekurudhat spanjolle (RENFE) të pezullojnë shërbimet për orë të tëra në të gjithë Katalonjën, si trenat me shpejtësi të lartë ashtu edhe trenat rajonalë dhe periferikë. Shërbimet e urgjencës trajtuan më shumë se 70 persona, por asnjëri nuk ishte në gjendje të rëndë, sipas një deklarate.

Përtej Katalonjës, zona të tjera të Spanjës veriore dhe lindore u prekën gjithashtu nga reshjet e shiut, përfshirë Aragonën, ku u vendos një pjesë e Njësisë Ushtarake të Reagimit ndaj Emergjencave (UME), dhe Valencian.

Kjo e fundit përjetoi tragjedi në fund të tetorit, kur shirat e rrëmbyeshëm lanë 227 të vdekur. Autoritetet, veçanërisht ato rajonale, u kritikuan ashpër në atë kohë për mungesë përgatitjeje dhe reagimi në kohë.

Major Flooding Spain

Damaging flooding recently occurred in Tarazona, Aragon, a town in Spain.

Footage shows cars and shops flooded by the heavy rains turning streets into rivers.

Rain is expected to ease throughout the area in the coming days.#Spain #Floods #Aragón pic.twitter.com/62IwRKNjFp

