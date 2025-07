“Euro 2025” për Femra, Suedia mposht 4-1 Gjermaninë

ZVICER – “Finalja” e Grupit C në Euro për femra midis Suedisë dhe Gjermanisë, të cilat ishin kualifikuar tashmë për në çerekfinale pas një fitoreje të pastër në dy ndeshjet e para, u kthye në favor të skandinaveve të shtunën në mbrëmje në Zyrih.

Megjithatë, ishin nënkampionet në fuqi të Evropës, të cilat kishin gjetur rrjetën në minutën e 7-të, falë një gjuajtjeje nga sulmuesja Jule Brand, e cila u asistua shumë mirë nga Carlotta Wamser.

Por suedezët u rikthyen menjëherë në lojë me një kundërsulm të përfunduar nga Stina Blackstenius (12’), e cila pas një asisti nga Asllani barazoi në 1-1. Duke përdorur fuqinë e saj në të djathtë, mbrojtësja Smilla Holmberg (25’) u dha suedezeve epërsinë me pak fat.

Ndeshja mbaroi pak pas gjysmë ore. Wamser u përjashtua nga fusha për shtyrjen me krah të Fridolina Rolfö (31′). Ndërkohë Rolfö festoi paraqitjen e saj të 100-të ndërkombëtare duke e shndërruar penalltinë në gol me këmbën e majtë (34′).

Duke ruajtur epërsinë në pjesën e dytë, skuadra suedeze e çoi ndeshjen edhe me një gol në fund, pas një lëvizje të jashtëzakonshme të Lina Hurtig (80′).

Në ndeshjen tjetër të kësaj mbrëmjeje Polonia fitoi 3-2 ndaj Danimarkës, rezultat ky që nuk kishte ndonjë vlerë në renditjen e skuadrave. Në grupin C, Suedia (9 pikë) dhe Gjermania (6), të renditur në vend të pare dhe të dytë, u kualifikuan për në çerekfinale. Më pas u renditën Polonia me 3 pikë dhe Danimarka me zero pikë.