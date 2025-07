‘Ramushi mërzitet kur shkoj në club’! Anita pa doreza, flet për ‘problemet’ në çift: Ai do malin, unë dua detin

Moderatorja Anita Muçaj Haradinaj, në një intervistë si rrallë herë, foli dhe për zënkat me bashkëshortin, ish-kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj.

Diskutimet vijnë si pasoja e preferencave të ndryshme për të kaluar kohën e lirë, shpjegoi ajo.

“Ai do malin, unë dua detin. Si e zgjidhim, kjo është temë më vete. Për shembull, unë dal me shoqet në club, në lokale. Ramushi mërzitet, thotë ‘pse më le vetëm’. Siç ndodh me burrat. Nuk e kanë nga xhelozia, por s’dua të rrinë vetëm në shtëpi se nuk ka kush t’u rrijë gati. Ai shkon me shokët nëpër male dhe pasi bën ngitje ulet ne lokalet apo restorantet aty pranë, hanë mish, rrinë 20 burrë. Dhe I them party-t e mia janë këto, party-t e tua janë këto, a jemi në rregull”, tha moderatorja.