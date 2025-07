Trump vendos tarifa prej 30% ndaj Bashkimit Evropian, Von der Leyen: Do të kundërpërgjigjemi

BRUKSEL- Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, në mesazhin e tij për “X” mbi tarifat tregtare, shpreh mbështetjen e tij për Ursula Von der Leyen dhe përpjekjet e Komisionit për të arritur një marrëveshje të drejtë me SHBA-në. Mesazhi i tij i plotë për “X”, pas letrës së postuar nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump në platformën e tij të mediave sociale, se do të vendosë tarifa prej 30% nga 1 gushti për produktet e importuara nga BE.

“Tregtia e lirë dhe e drejtë çon në prosperitet, krijon vende pune dhe forcon zinxhirët e furnizimit. Tarifat janë taksa. Ato nxisin inflacionin, krijojnë pasiguri dhe pengojnë rritjen ekonomike. Ne do të vazhdojmë të ndërtojmë partneritete të forta tregtare në të gjithë botën. BE-ja mbetet e palëkundur, e bashkuar dhe e gatshme për të mbrojtur interesat tona, duke mbështetur plotësisht Presidentin @vonderleyen dhe përpjekjet e Komisionit për të arritur një marrëveshje të drejtë me SHBA-në," shkruan Costa.

Trump vendos tarifa prej 30% ndaj BE-s/ Çfarë ndryshon për tregun e makinave?

SHBA- Me një njoftim të papritur, por jo të papritur, Donald Trump ka shkaktuar një çarje të re në tregtinë ndërkombëtare: që nga 1 gushti, SHBA-të do të vendosin tarifa prej 30% për të gjitha importet nga Bashkimi Evropian dhe Meksika. Njoftimi u bë nëpërmjet platformës Truth Social dhe shënon dështimin përfundimtar të bisedimeve tregtare Uashington-Bruksel.

Ky vendim ndikon drejtpërdrejt në një nga sektorët më kritikë të ekonomisë evropiane: industrinë e automobilave. BE-ja eksporton makina dhe pjesë këmbimi me vlerë më shumë se 50 miliardë dollarë në vit në SHBA, me Gjermaninë, Suedinë, Italinë dhe Francën në ballë.

Tarifa e re prej 30% do të rrisë menjëherë koston e makinave evropiane për konsumatorin amerikan, gjë që ka të ngjarë të ulë në mënyrë drastike kërkesën. Sipas Shoqatës Gjermane të Industrisë Automobilistike (VDA), zbatimi i tarifave mund të çojë në një rënie të eksporteve deri në 40%, ndërsa më shumë se 100,000 vende pune në BE që lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me tregun amerikan janë në rrezik.

Për më tepër, Shoqata Evropiane e Prodhuesve të Automobilave (ACEA) paralajmëron se tarifat do të krijojnë një efekt domino të rritjes së çmimit të pjesëve të këmbimit, ndërsa nuk përjashtohen zhvendosjet e prodhimit ose investimeve nga SHBA-ja në Azi.

Reagimi i BE-së pritet të jetë i ashpër. Sipas burimeve diplomatike, po shqyrtohet një apel në Organizatën Botërore të Tregtisë, si dhe vendosja e kundërmasave – ndoshta për makinat amerikane, produktet bujqësore dhe pajisjet teknologjike.

Lëvizja e Trump është pjesë e narrativës "Amerika e Para" dhe, duke pasur parasysh zgjedhjet e nëntorit, shihet si një mesazh për audiencën vendase. Megjithatë, politika e tarifave ndëshkuese kërcënon të rishkruajë rregullat e tregtisë globale, me industrinë e automobilave që bëhet një fushëbetejë kyçe. Në një botë ndërvarësish, proteksionizmi tregtar i Trump mund të ketë efekte të kundërta, jo vetëm për Evropën, por edhe për vetë konsumatorët amerikanë.

"Tarifat prishin zinxhirin e furnizimit "/ Von der Leyen drejtuar Trump: Do të merren kundërmasa përkatëse

BRUKSEL- Bashkimi Evropian i është përgjigjur presidentin amerikan Donald Trump për tarifat që vendosi për produktet nga BE-ja. Qëllimi i Bashkimit Evropian për të mbrojtur interesat e tij tregtare kundër propozimeve të Uashingtonit u bë i qartë nga Ursula von der Leyen, në përgjigje të letrës së Presidentit të SHBA-së Donald Trump, i cili njoftoi vendosjen e tarifave prej 30% mbi eksportet evropiane.

Siç theksoi Presidentja e Komisionit, një veprim i tillë do të dëmtonte seriozisht zinxhirët kryesorë të furnizimit transatlantik dhe do të kishte efekte negative jo vetëm në ekonominë evropiane, por edhe në atë amerikane.

"Vendosja e tarifave prej 30% mbi eksportet e BE-së do të prishte zinxhirët kryesorë të furnizimit transatlantik, në dëm të bizneseve, konsumatorëve dhe pacientëve në të dy anët e Atlantikut ", tha ajo.

BE-ja, theksoi ajo, mbetet e përkushtuar fuqimisht ndaj dialogut dhe negociatave me SHBA-në.

“Pak ekonomi në botë arrijnë nivelin e hapjes dhe respektimit të praktikave të tregtisë së drejtë të Bashkimit Evropian”, vuri në dukje von der Leyen, duke nënvizuar se Brukseli po kërkon një marrëveshje deri më 1 gusht.

Megjithatë, Presidentja e Komisionit la të hapur mundësinë e marrjes së kundërmasave, nëse është e nevojshme.

“Ne do të marrim të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur interesat e BE-së, duke përfshirë miratimin e kundërmasave proporcionale, nëse është e nevojshme”, tha ajo.

Ndërkohë, siç e bëri të qartë, BE-ja do të vazhdojë të forcojë marrëdhëniet e saj tregtare me partnerët ndërkombëtarë: Ne vazhdojmë të thellojmë partneritetet tona globale, të bazuara fort në parimet e tregtisë ndërkombëtare të bazuar në rregulla.

Trump letër Bashkimit Europian: Tarifa doganore prej 30% duke filluar nga 1 gushti

SHBA- Mallrat e importuara nga Bashkimi Evropian dhe Meksika do të përballen me një normë tarife prej 30% të SHBA-së duke filluar nga 1 gushti. Kjo u njoftua nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump në letrat e postuara në platformën e tij të mediave sociale të shtunën. BE-ja shpresonte të arrinte një marrëveshje gjithëpërfshirëse tregtare me SHBA-në për bllokun prej 27 vendesh.

“Duke filluar nga 1 gushti 2025, ne do të aplikojmë një tarifë prej 30% të Bashkimit Evropian për produktet e BE-së të eksportuara në Shtetet e Bashkuara, të ndara nga të gjitha tarifat sektoriale. Mallrat e tranzituara nëpër vende të tjera për të shmangur një tarifë më të lartë do t’i nënshtrohen asaj tarife më të lartë”, shkroi Trump në platformën e tij sociale Truth.

Më herët këtë javë, Trump lëshoi njoftime të reja tarifore për një numër vendesh, përfshirë Japoninë, Korenë e Jugut, Kanadanë dhe Brazilin, si dhe një tarifë prej 50% për bakrin.