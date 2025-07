Kristjan Asllani refuzon Betisin

ITALI – Tek Interi, Kristjan Asllani mbetet një enigmë. Mesfushori shqiptar nuk është më pjesë e planeve të klubit, por deri më tani situata ka qenë e ngadaltë për t’u zgjidhur.

Në tre sezone me zikaltrit, ish-lojtari i Empolit nuk ka arritur të gjejë një rol kryesor dhe pas mbërritjes së Petar Sucic, drejtuesit vendosën ta nxjerrin atë në treg për të mbledhur një shumë prej rreth 18-20 milionë eurosh për t’i riinvestuar në objektiva të tjerë transferimesh.

Duket si një mision i vështirë, pjesërisht për shkak të shumave të përfshira dhe pjesërisht për shkak të qëllimeve të palës së interesuar, e cila synon të qëndrojë në Itali nëse shitet.

Duke refuzuar opsionin e Betisit, si për shkak se oferta e klubit spanjol ishte shumë e ulët ashtu edhe për shkak se nuk ishte tërheqëse për lojtarin, marrëveshja e Asllanit duket se ka ngecur te Pinetina për momentin.

Në Serie A, Bologna dhe Fiorentina thuhet se po e ndjekin lojtarin shqiptar ditët e fundit, por dëshira e Interit për të negociuar vetëm për një transferim të përhershëm po i bën gjërat më të komplikuara.

Nëse Calhanoglu do të qëndronte me zikaltrit, mesfusha do të ishte e pajisur mirë me Petar Sucic, dhe Asllani do të përfaqësonte një tepricë të konsiderueshme për t’u shitur te ofertuesi më i lartë.

Ndoshta ata mund ta rishikojnë marrëveshjen fillestare për shqiptarin për të tërhequr klube të tjera të interesuara për të forcuar mesfushën dhe për të marrë një shans për numrin 21 të zikaltërve. Interi po kërkon gjithashtu një zgjidhje për Asllanin.